Auf die Bretter, fertig, los: So starteten die Skifahrer in Grasgehren in den Winter

Weil in höheren Lagen des Oberallgäus bereits schon genug Schnee liegt, konnten es einige Skifahrer kaum erwarten und machten sich in Grasgehren auf die Piste.

03.12.2022 | Stand: 17:09 Uhr

Endlich wieder auf die Ski! In Grasgehren am Oberallgäuer Riedbergpass startete am Samstag die Wintersportsaison 2022/23 im Allgäu. Dort gingen die beiden Hörnle-Schleppliften in Betrieb. Das Skigebiet erlebte einen ersten Ansturm, allerdings haupsächlich nicht von Alpin-Fahrern, sondern von Ski-Tourengehern, Schneeschuh-Wanderern und Spaziergängern. Es gab keine Wartezeiten und auf der Piste war reichlich Platz. Zudem spielte das Wetter einigermaßen mit: Zwar zeigte sich die Sonne nur recht verhalten, doch zumindest Nebel und dicke Wolken hatten sich verzogen.

