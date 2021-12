Der erste Skitag nach 20 Monaten

Endlich laufen wieder Lifte und Bahnen im Allgäu. Doch der Aufwand beim Verkauf der Tickets ist wegen der Corona-Regeln enorm.

03.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Nach über 20 Monaten coronabedingter Zwangspause bringen seit Freitag erstmals wieder Lifte und Bergbahnen Wintersportler auf die Pisten in der Region. Im Oberallgäuer Eschach beispielsweise startete bei Sonnenschein und einem halben Meter Pulverschnee die Skisaison nach dem Totalausfall im vergangenen Winter. Doch die Auflagen sind erheblich: Es herrscht die 2G-Plus-Regel. Demnach dürfen in Bayern Wintersportler nur dann befördert werden, wenn sie vollständig geimpft oder genesen und zusätzlich negativ getestet sind. In Österreich dagegen ist kein zusätzlicher Test erforderlich, es gilt die 2G-Regel.