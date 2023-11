Wann rentieren sich "Superschnee" oder "Gletscher Card?" Vier Praxisbeispiele

Wie oft muss die Familie mit zwei Kindern, der normale Arbeitnehmer, die Sportlerin oder der Student Skifahren gehen, damit sich die Saisonkarte lohnt?

21.11.2023 | Stand: 16:02 Uhr

Auf die Piste, fertig, los! Aber zu welchem Preis? Skipässe sind bekanntlich nicht gerade billig. Gerade wenn man mit der ganzen Familie unterwegs ist werden schnell mehrere Hundert Euro hingeblättert. Aber auch allein, mit Verpflegung und Fahrtkosten kann ein Tag im Schnee ganz schön teuer werden.

Wer im Winter viel Ski oder Snowboard fahren will kann sich überlegen das Angebot der "Superschnee Saisonkarte" zu gönnen. Das ist ein Verbund im Allgäu, Kleinwalsertal und Tannheimer Tal. Die "Allgäuer Gletscher Card" schließt dann noch den Pitztaler und Kaunertaler Gletscher ein. Wir haben untersucht, für wen sich die verschiedenen Angebote lohnen.

So viel kosten die gängigen Saison-Superschneekarten 2023/2024

Erwachsener: 604 Euro

Jugendlicher, Schüler, Azubi und Student: 272 Euro

Familie mit ein Erwachsener und ein Kind: 773 Euro

Familie mit zwei Erwachsen und zwei Kindern: 1546 Euro

Die Saisonkarte ist ab dem 30. September gültig, ab hier dürfen Fahrgäste mit der Karte die Bergbahnen nutzen - also auch im Herbst für Wanderungen. Die Wintersaison endet dann zum 1. Mai. Wer auch zu den Gletschern will, kann sich die "Allgäuer Gletscher Card" kaufen. Mit der Karte können Ski- und Snowboardfahrer auch an den Pitztaler und Kaunertaler Gletscher.

So viel kostet die "Allgäuer Gletscher Card" 2023/2024

Erwachsener: 751 Euro

Jugendlicher und Schüler, Azubi und Student: 601 Euro

Da die meisten Skigebiete aber nicht schon ab dem 1. Oktober in die Wintersaison starten, sondern oft erst Anfang Dezember, kann man mit den Kombitickets rund 20 Wochen lang in 27 Skigebieten fahren - so oft man will. Bei der Gletscher Karte kommen noch die zwei großen Gletscher-Gebiete dazu. Man muss nicht an den Kassen anstehen und kann sich direkt auf die Piste stürzen. Aber ist es das wert? Vier Beispiele aus der Praxis, ab wann sich die Karten lohnen.

Familie aus Kempten will sich die "Superschnee Saisonkarte" für 1546 Euro kaufen

Eine Familie aus Kempten, mit einem Kind und einem Teenager, sind begeisterte Skifahrer. Die Wochenenden sind sie am liebsten in Eschach, hier sei für jeden was dabei. Aber ab und zu darf es auch mal für einen Halbtagesausflug nach Jungholz gehen. Außerdem planen sie im Frühjahr einen viertägigen Skiurlaub in Oberstdorf - warum weit weg fahren wenn die Berge vor der eigenen Nase sind? Und in den Weihnachtsferien wollen sie ein paar mal nach Bad Hindelang zum Rodeln gehen. Ihr Winterprogramm wäre also:

fünf mal nach Eschach

drei mal nach Jungholz

zwei mal Rodeln nach Bad Hindelang

vier Tage nach Oberstdorf

Wer in dieser Konstellation ein ähnliches Ski-Pensum im Winter hat, für den lohnt sich die "Superschnee-Saisonkarte". Ohne die Karte würden die Ausflüge 1606 Euro kosten.

Skifahrer aus Wertach, der außerhalb seiner Arbeit auf die Piste möchte

Auch nach der Arbeit lässt es sich zum Beispiel noch in Nesselwang beim Nachtskifahren gut auspowern. Täglich von 18 bis 21 Uhr kann man hier Ski- und Snowboardfahren. Auch unser Mann im Beispiel will diesen Winter einmal die Woche oder alle zwei Wochen nach der Arbeit noch auf die Piste. Und an ein paar Wochenenden im Frühjahr möchte er in größere Skigebiete.

zehn mal nach Nesselwang (alle zwei Wochen)

zwei mal zum Fellhorn-Kanzelwand

zwei mal ins Tannheimer Tal

zwei mal an den Ifen

Für Ihn lohnt sich die "Superschnee Saisonkarte" für Erwachsene (Preis 604 Euro). Ohne die Karte würden die Ausflüge 630 Euro kosten.

Sportlerin aus Immenstadt die auch an die Gletscher fahren will

Die Frau aus unserem Beispiel fährt viel Ski. Egal ob große und kleine Skigebiet, sie ist dabei. Jedes Wochenende packt sie ihre Skier aus und fährt in die Berge.

zehn mal an die Gletscher

ein mal an den Ifen

ein mal nach Balderschwang

Bei ihr lohnt sich die "Allgäuer Gletscher Card" für 751 Euro. Ohne die Karte würden die Ausflüge 755 Euro kosten.

Student aus Kempten, der mit seinen Freunden und nach der Uni Skifahren geht

Der junge Mann möchte sobald der Schnee liegt, alle zwei Wochen, abends nach den Vorlesungen nach Pfronten zum Nachtskifahren. Zwischendrin sind auch Ausflüge mit seinen Freunden geplant.

fünf mal nach Pfronten-Steinach

zwei mal ans Nebelhorn

zwei mal nach Bolsterlang

Er zahlt 272 Euro für die "Superschnee Saisonkarte", bei ihm rentiert sich die Karte, denn ohne sie würden die Ausflüge 283 Euro kosten.

Skigebiete im Allgäu, im Kleinwalsertal und im Tannheimer Tal sind inklusive

In diesen Gebieten kann man mit der "Superschnee Saisonkarte" Skifahren

Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried - mit 18 Abfahrten

- mit 18 Abfahrten Alpspitzbahn Nesselwang - mit neun Abfahrten

- mit neun Abfahrten Buron Skilifte - mit vier Abfahrten

- mit vier Abfahrten Buchenbergbahn - mit einer Abfahrt

- mit einer Abfahrt Walmendingerhorn / Ifen / Heuberg - mit 48 Abfahrten

- mit 48 Abfahrten Bergwelt Hahnenkamm - mit 13 Abfahrten

- mit 13 Abfahrten Hörnerbahn Bolsterlang - mit 14 Abfahrten

- mit 14 Abfahrten Berg-Naturerlebnis Riedbergerhorn - mit fünf Abfahrten

- mit fünf Abfahrten Berg-Naturerlebnis Garsgehren - mit zwölf Abfahrten

- mit zwölf Abfahrten Nebelhornbahn Oberstdorf - mit zwölf Abfahrten

- mit zwölf Abfahrten Sonnenlifte Pfronten-Röfleuten - mit zwei Abfahrten

- mit zwei Abfahrten Bergbahnen Balderschwang - mit 40 Abfahrten

- mit 40 Abfahrten Breitenbergbahn - mit fünf Abfahrten

- mit fünf Abfahrten Adelharzlifte Rettenberg - mit drei Abfahrten

- mit drei Abfahrten Thalerhöhe Skilifte Missen-Wiederhofen - mit zwei Abfahrten

- mit zwei Abfahrten Tannheimer Bergbahnen - mit zwölf Abfahrten

- mit zwölf Abfahrten Skizentrum Pfronten-Steinach - mit sieben Abfahrten

- mit sieben Abfahrten Tegelbergbahn Schwangau - mit sechs Abfahrten

- mit sechs Abfahrten Füssener Jöchle Grän - mit einer Abfahrt

- mit einer Abfahrt Schwärzenlifte und Skilifte Eschach - mit acht Abfahrten

mit acht Abfahrten Skilifte Jungholz - mit sechs Abfahrten

- mit sechs Abfahrten Skilifte Fischen Stinesser - mit drei Abfahrten

- mit drei Abfahrten Bergbahnen Hindelang-Oberjoch - mit sechs Abfahrten

- mit sechs Abfahrten Söllereckbahn - mit 14 Abfahrten

- mit 14 Abfahrten Fellhorn-Kanzelwand - mit 35 Abfahrten

- mit 35 Abfahrten Mittagbahn - mit sieben Abfahrten

- mit sieben Abfahrten Spieserlifte - mit fünf Abfahrten

Mit der "Allgäuer Gletscher Card" kommen noch dazu:

Kaunertaler Gletscher - mit 26 Abfahrten

- mit 26 Abfahrten Pitztaler Gletscher und Rifflsee - mit 30 Abfahrten

Wann einige dieser Skigebiete in die Saison starten, lesen sie hier.