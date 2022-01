Ab auf die Piste: Hier können Sie im Allgäu aktuell Skifahren

Wo gibt es Schnee im Allgäu? Welche Skilifte und Bergbahnen sind offen? Und wie ist die Schneehöhe im Allgäu? Der aktuelle Überblick.

05.01.2022 | Stand: 13:07 Uhr

Noch sieht es mau aus mit Skifahren im neuen Jahr. Das winterliche Wetter will auch im Januar 2022 bisher noch nicht so richtig zum Vorschein kommen. Der Regen der vergangenen Tage hält das Allgäu noch bis zur Wochenmitte fest im Griff. Doch das soll sich bald ändern: In den nächsten Tagen werden die Temperaturen deutlich kühler und es ist Schnee angekündigt. Bis zum Wochenende soll es in der Region überall schneien.

Vereinzelt und vor allem am Alpenrand soll sogar die Sonne scheinen (zur Vorhersage mit 7-Tage-Ausblick hier). Gute Voraussetzungen für Urlauber und fleißige Wintersportler bestätigt auch der aktuelle Schneebericht im Allgäu. Wo noch immer gute Skiverhältnisse an vielen Pisten, Skiliften und Bergbahnen herrschen, gibt es hier in unserem Überblick. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Oberstdorf : Fellhorn/Kanzelwand: Elf von 13 Liften und Bahnen geöffnet. Schneebericht : 40 Zentimeter im Tal, 70 Zentimeter am Berg. Nebelhorn: Drei von sechs Liften und Bahnen geöffnet. Schneebericht : 40 Zentimeter im Tal, 110 Zentimeter am Berg. Söllereck: vier von sieben Liften und Bahnen geöffnet. Schneebericht : 50 Zentimeter im Tal, 60 Zentimeter am Berg. Walmendinger Horn/Ifen/ Hornberg : 18 von 22 Liften und Bahnen geöffnet. Schneebericht : 60 Zentimeter im Tal, 110 Zentimeter am Berg.

: Schwangau : Tegelberg: Einer von fünf Liften und Bahnen geöffnet. Schneebericht : 0 Zentimeter im Tal, 10 Zentimeter am Berg.

(Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Corona-Regeln mit 2G-Bedingungen).

Skifahren im Allgäu: Diese Lifte und Bergbahnen sind aktuell (noch) geschlossen

Noch kein Skivergnügen möglich ist aktuell etwa auf dem Breitenberg bei Pfronten, in Buching/Halblech, Kranzegg oder Maierhöfen.

Die Skilifte geschlossen bleiben im Winter 2021/22 im Allgäu am Grünten sowie die Buron-Skilifte in Wertach. Dort gibt es keine Wintersaison.

