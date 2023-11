Für alle Ungeduldigen - diese Skigebiete haben bereits geöffnet

In den Allgäuer Alpen hat es in den vergangenen Tagen bereits geschneit. Zum Skifahren reicht es aber noch nicht. Andernorts ist das aber schon möglich.

03.11.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Mit dem November kündigt sich der Winter im Allgäu langsam an. In den Bergen hat es in den vergangenen Tagen bereits geschneit. Auch in der Nacht auf Freitag kam in den hohen Lagen einiger Neuschnee hinzu. Doch zum Skifahren reichen die Mengen noch nicht aus. Keines der Allgäuer Skigebiete hat bereits geöffnet. Es ist also noch Geduld gefragt. Oder doch nicht? Unsere Nachbarn aus Österreich helfen aus. Ein paar hochgelegene Skigebiete sind dort in Betrieb. Und vom Allgäu aus sind die Pisten in etwa drei Stunden Fahrtzeit zu erreichen.

Skifahren am Stubaier Gletscher - Öffnungszeiten, Preise und weitere Infos

Skigebiet: Stubaier Gletscher

Öffnungszeiten: 8 bis 16 Uhr

Anreise vom Allgäu: 2.40 Stunden mit dem Auto (von Kempten

geöffnete Lifte: 7 Anlagen (14,83 Pistenkilometer)

Ticketpreise: Tageskarte - Erwachsene - 63,60 Euro Tageskarte - Kinder - 31,80 Euro Tageskarte - Jugendliche - 41,40 Euro Tageskarte - Senioren - 50,90 Euro



Der Stubaier Gletscher ist das angeblich größte Gletscherskigebiet in Österreich. 65 Pistenkilometer bietet das Skigebiet mit 26 Liftanlagen. Derzeit sind sieben der Lifte geöffnet. Die Schneehöhe auf dem Berg beträgt derzeit etwa 70 Zentimeter, die Temperatur beträgt am Freitagmittag -8,6 Grad Celsius.

Vom Allgäu aus ist das Gebiet in unter drei Stunden Fahrt zu erreichen. Die schnellste Route führt durch den Grenztunnel Füssen, über den Fernpass bis nach Innsbruck. Von dort ist es nochmals etwa eine dreiviertel Stunde Fahrt durch das Stubaital.

Skifahren am Hintertuxer Gletscher - Öffnungszeiten, Preise und weitere Infos

Skigebiet: Hintertuxer Gletscher

Öffnungszeiten: 365 Tage im Jahr täglich von 8.15 bis 16.30 Uhr

Anreise vom Allgäu: 3.15 Stunden mit dem Auto (von Kempten aus)

geöffnete Lifte: 13 Anlagen (27 Pistenkilometer)

Ticketpreise: Tageskarte - Erwachsene - 72,50 Euro Tageskarte - Jugendliche (2005 - 2008) - 58 Euro Tageskarte - Kinder (2009 - 2017) - 33 Euro



An 365 Tagen im Jahr ist es möglich, am Hintertuxer Gletscher Ski zu fahren. Es geht auf bis zu 3250 Meter hinauf. Aktuell sind 13 Liftanlagen und 27 Pistenkilometer geöffnet. Im Winter erweitert sich das Pistenangebot auf bis zu 62 Kilometer. Allerdings ist es in der Wintersaison auch möglich, die Skigebiete Eggalm, Rastkogel, Finkenberg, Penken/Mayrhofen und Ahorn mit derselben Skikarte zu befahren. So ergeben sich in Summe 204 Pistenkilometer.

Die Anfahrt vom Allgäu aus geht am schnellsten durch den Füssener Grenztunnel und über den Fernpass bis nach Innsbruck. Von dort geht es weiter bis kurz vor den Achensee. Dann führt die Route durch das Zillertal über Fügen, Kaltenbach, Zell am Ziller und Mayrhofen bis nach Hintertux.

Skifahren am Pitztaler Gletscher & Rifflsee - Öffnungszeiten, Preise und weitere Infos

Skigebiet: Pitztaler Gletscher & Rifflsee

Öffnungszeiten: im Gletscherherbst täglich von 7 bis 16 Uhr

Anreise vom Allgäu: 2.15 Stunden mit dem Auto (von Kempten aus)

geöffnete Lifte: 4 Anlagen (8,6 Pistenkilometer)

Ticketpreise: Tageskarte - Erwachsene - 65 Euro Tageskarte - Jugend (2004 - 2008) - 55 Euro Tageskarte - Kinder (2009 - 2015) - 39 Euro



Das Skigebiet Pitztaler Gletscher ist eigenen Angaben zufolge das höchstgelegene Skigebiet in Österreich. Es geht auf bis zu 3440 Meter hinauf. Der Skibetrieb startet im September und geht bis Mai. Im Winter, wenn auch in den tieferen Lagen genügend Schnee liegt, ist auch das Skigebiet Rifflsee mit angeschlossen. Derzeit liegen auf dem Berg etwa 85 Zentimeter Schnee - bei -4 Grad Celsius am Freitagmittag.

Vom Allgäu aus führt die Route mit dem Augsangspunkt Kempten durch den Grenztunnel Füssen und über den Fernpass. Über Imst geht es weiter durch das Pitztal über St. Leonhard bis nach Mittelberg. Etwas mehr als zwei Stunden Fahrt sollte man einplanen.

Skifahren am Kaunertaler Gletscher - Öffnungszeiten, Preise und weitere Infos

Skigebiet: Kaunertaler Gletscher

Öffnungszeiten: 9 bis 16 Uhr

Anreise vom Allgäu: 2.45 Stunden mit dem Auto (von Kempten aus)

geöffnete Lifte: 5 Anlagen (4 Pisten geöffnet - keine Angabe zu den Längen)

Ticketpreise Tageskarte - Erwachsene - 64 Euro Tageskarte - Jugend (2004 - 2008) - 54 Euro Tageskarte - Kinder (2009 - 2015) - 38 Euro



Der Kaunertaler Gletscher bietet eigenen Angaben zufolge von Oktober bis Mai Schneesicherheit. Insgesamt verfügt das Skigebiet über 55 Pistenkilometer. Darunter auch die angeblich steilste Piste Europas - die "Black Ibex" ist mit 87,85 Prozent Gefälle sogar steiler als die legendäre Streif in Kitzbühel. Im Skipass ist neben dem Skigebiet Kaunertaler Gletscher auch das Familienskigebiet Winterberg Fendels enthalten.

Vom Allgäu aus muss man mit etwa 2.45 Stunden Fahrtzeit rechnen. Das Skigebiet liegt direkt an der Grenze zu Südtirol in Italien. Auch hier führt der schnellste Weg über Füssen, den Fernpass und die Gemeinde Imst. Von dort geht es über Zams in das Kaunertal. Die Route führt über die Kaunertaler Gletscherstraße entlang des Gepatsch-Stausees.

Skifahren im Allgäu - Wann öffnen die Allgäuer Skigebiete?

Wann es auch im Allgäu möglich sein wird, Ski zu fahren, ist noch nicht absehbar. Dafür muss zunächst noch reichlich Schnee fallen. Noch beinhalten die Wetteraussichten keine übermäßigen Schneefälle - schon gar nicht in den tieferen Lagen. Doch die Preise für die Skigebiete in der Region stehen überwiegend bereits fest. Im Vergleich zur Vorsaison, müssen Ski- und Snowboardfahrerinnen und -fahrer tiefer in die Tasche greifen.