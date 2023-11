Bergbahnen im Allgäu vor dem Start in die Skisaison - schon jetzt gibt es einen Rekord

Die Bergbahnen wechseln von der Sommer- in die Wintersaison. Deshalb wird die Technik der Anlagen überprüft. Wann die Skisaison im Allgäu starten soll.

06.11.2023 | Stand: 18:31 Uhr

Die Bergbahnen im Allgäu und in Österreich bereiten sich auf den Winter vor. In den nächsten Wochen werden die Lifte und Bahnen technisch überprüft und für die Saison startklar gemacht. Den vergangenen Winter möchte keiner der Betreiber so nochmal erleben. Die Saison war geprägt von hohen Kosten, zu warmen Wintertagen und zu wenig Schnee. Bereits im März sei der Winter aus den Köpfen der Menschen gewesen, sagt etwa Henrik Volpert, Vorsitzender der Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen.

