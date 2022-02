Skifahrer löst Schneebrett am Grießgundkopf aus - und entkommt den Schneemassen

Ein Skifahrer hat am Donnerstag am Grießgundkopf nahe Oberstdorf ein Schneebrett ausgelöst. Er entkam den Schneemassen.

11.02.2022 | Stand: 10:05 Uhr

Glück hatte ein Skifahrer am Donnerstag in den Allgäuer Alpen bei Oberstdorf. Mehrere Skifahrer hatten am frühen Nachmittag eine steile Nordrinne vom Gipfel des Grießgundkopfs bis zum Auslauf des Schrofengelände durchfahren, berichtete der Lawinenwarndienst Bayern. Dort weitet sich das Gelände auf und geht in steile, gleichmäßige Hangpartien über. Die Durchfahrt sei "ohne Probleme" verlaufen.

Einer der Skifahrer wählt eine Abfahrt zwischen zwei Felsköpfen hindurch auf die nordwestexponierte Steilfläche - und löst am Rand ein Schneebrett aus. Der Skifahrer konnte aber noch abschwingen und wurde nicht von den Schneemassen erfasst.

"Wir vermuten, dass der stark windbeeinflusste und eingefrachtete Schnee der letzten 10 Tage mit der verharschten Altschneeoberfläche abgegangen ist", so die Experten des Lawinenwarndienstes weiter. "Gerade am Übergang von wenig zu viel Schnee kann der einzelne Skifahrer mit seiner geringen Zusatzbelastung auch bei Gefahrenstufe 2 Schneebretter auslösen."

Die Lawinengefahr wird von den Experten aktuell als "mäßig" eingestuft. Das Hauptproblem seien störanfällige Zwischenschichten im Altschnee. Einige Gefahrenstellen befinden sich oberhalb 1600 Metern im kammnahen Steilgelände der Expositionen Nord über Ost bis Südost sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen sei insbesondere bei großer Zusatzbelastung, etwa durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung auch großer Schneebrettlawinen möglich. Vor allem am Übergang von viel zu wenig Schnee könnten aber auch einzelne Skifahrer noch tieferliegende Schwachschichten im Altschnee auslösen.

Die Lawinengefahr in den Bergen im Allgäu soll sich am Wochenende bei kühleren Temperaturen weiter entspannen.

