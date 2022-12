Keine Wartezeiten, Platz auf der Piste

Betrieb zunächst nur am Wochenende

03.12.2022 | Stand: 15:55 Uhr

Auf Grasgehren am Oberallgäuer Riedbergpass startete am Samstag, 3. Dezember, die Wintersportsaison 2022/23 im Allgäu. Dort gingen die beiden Hörnle-Schleppliften in Betrieb. Das Skigebiet erlebte einen ersten Ansturm, allerdings nicht von Alpin-Fahrern, sondern von Ski-Tourengehern, Schneeschuh-Wanderern und Spaziergängern. Es gab keine Wartezeiten und auf der Piste war reichlich Platz.

Blick auf das Riedberger Horn. Bild: Ralf Lienert

Zunächst laufen die Lifte nur am Wochenende, ab dem dritten Adventswochenende werden die Lifte dann voraussichtlich auch unter der Woche laufen. „Wir haben oben über 30 Zentimeter Naturschnee“, berichtet Geschäftsführer Tobias Linnemann. Schneekanonen seien noch nicht gelaufen.

Tiefschneevergnügen am Hang. Bild: Ralf Lienert

Ab Samstag, 9. Dezember, sollen Skifahrer dann auch im Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand und an der Hörnerbahn bei Bolsterlang sowie in Ofterschwang/Gunzesried die ersten Schwünge ziehen können. Die großen Wintersportgebiete im Raum Oberstdorf/Kleinwalsertal starten erst am 16. Dezember, beispielsweise am Nebelhorn. In Eschach stehen die Lifte noch.