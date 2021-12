Skifahrer verletzt Arbeiter am Fellhorn und flüchtet

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch im Skigebiet Fellhorn einen Arbeiter umgefahren und verletzt. Dann flüchtete er.

30.12.2021 | Stand: 12:53 Uhr

Der Mitarbeiter stand am Mittwoch gegen 12.45 Uhr am Fellhorn am Pistenrand und war damit beschäftigt, die dortige Pistenbegrenzung zu reparieren. Da kam von hinten der bisher unbekannte Skifahrer heran und fuhr den Arbeiter um, berichtete die Polizei. Anschließend flüchtete der Skifahrer und ließ den Mann mit verletztem Bein zurück.

Der Skifahrer soll englisch gesprochen haben und trug eine schwarze Jacke und einen schwarzen Helm.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Oberstdorf unter der Rufnummer 08322-96040 zu melden.

