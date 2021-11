„Unlogisch und nicht zu kontrollieren“

Allgäuer Bergbahnbetreiber klagen über 2G-Plus, in Österreich gilt derweil trotz Lockdown 2G. Die Branche fürchtet nun, dass Skifahrer dorthin ausweichen.

25.11.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Der Frust bei den Seilbahnbetreibern sitzt tief. Man habe sich auf eine Wintersaison unter 2G-Bedingungen eingestellt, sagt Matthias Stauch, Vorstand des Verbandes Deutscher Seilbahnen (VDS). Zutritt hätten also nur Geimpfte und Genesene gehabt. Jetzt kam „der Schlag in die Magengrube“: Für Seilbahnen und Skilifte gilt in Bayern die 2G-Plus-Regel. Wintersportler, die sich nach oben befördern lassen wollen, müssen also nicht nur geimpft oder genesen, sondern auch getestet sein. Für Stauch ein „Lockdown durch die Hintertür“. Man wisse nicht, ob es so überhaupt eine Saison geben wird. Doch die strenge Zugangsregel ist nicht die einzige Sorge der Betriebe. Noch ist unklar, ob für sie auch eine Beschränkung der Kapazität auf 25 Prozent gilt.