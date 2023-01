"Vielen fehlt die Übung" - Das sollten Skitourengänger in Not beachten

Bernd Zehetleitner, Leiter der Bergschule Oberallgäu und aktiver Bergwachtler, gibt Tipps für Skitourengeher, die sich in den Allgäuer Alpen verlaufen haben.

24.01.2023 | Stand: 13:19 Uhr

Immer wieder geraten Menschen in den Alpen in Not. Bergsport-Experte Bernd Zehetleitner erklärt, warum das so ist und wie Skitourengeher und Wanderer das verhindern können.

Herr Zehetleitner, wiederholt verirren sich momentan Skitourengeher er in den Bergen, woran liegt das?

Bernd Zehetleitner: Das Hauptproblem ist, dass die Leute zwar gut ausgerüstet sind – Skitouren-Equipment wird mittlerweile in vielen Sportgeschäften neben Fußbällen und Taucherbrillen verkauft, ihnen aber die Übung fehlt. Die Menschen trauen sich in steiles, unwegsames Terrain, obwohl sie sich nicht wirklich auskennen. Dort lauern alpine Gefahren, wie Lawinen oder eben der Orientierungsverlust.

Wie sollten sich Skitouren-Neulinge am besten vorbereiten?

Zehetleitner: Im Idealfall belegen Tourengänger zuerst einen Kurs. Und dann gilt es, klein anzufangen. Am Anfang am besten auf viel begangenen leichten Modeskitouren unterwegs sein. Und nur tagsüber bei gutem Wetter und Sicht gehen. Ein wesentlicher Grundsatz ist: Auch die teuerste Ausrüstung ersetzt den gesunden Menschenverstand nicht.

Nun kommt es doch immer wieder vor, dass Menschen in Not geraten. Wie machen diese bestmöglich auf sich aufmerksam?

Zehetleitner: Auffällige Kleidung erleichtert die Suche für die Retter ungemein. Sobald der Hubschrauber kommt, sollten Verirrte zudem durch Winken auf sich aufmerksam machen. Entscheidend ist auch, dass diejenigen, die keine Hilfe brauchen, nicht winken. Das ist leider nicht selbstverständlich. Wir hatten schon diverse Einsätze, wo wir deswegen zunächst am falschen Ort gelandet sind. Ansonsten sollten Betroffene, die die 112 rufen, weiter über das Handy erreichbar bleiben.

