Skiverbands-Präsident Gian Franco Kasper ist gestorben

Schweizer Funktionär war 23 Jahre lang an der Spitze der Fis. Am Freitagabend starb der passionierte Raucher im Alter von 77 Jahren. Große Anteilnahme auch im Allgäu

11.07.2021 | Stand: 14:08 Uhr

Der langjährige Präsident des Internationalen Skiverbandes, Gian Franco Kasper, ist im Alter von 77 Jahren in der Schweiz gestorben. Kasper war von 1998 bis 2021 Präsident der Fis. Erst Anfang Juni diesen Jahres wurde Kasper in dieser Funktion von Johan Eliasch, einem britischen Geschäftsmann, abgelöst. Kasper hatte am virtuellen Fis-Kongress nicht mehr teilgenommen. Er hatte zu Beginn des Meetings eine Nachricht verlesen lassen, wonach er sich wegen Atemproblemen in ärztliche Behandlung begeben musste, anfangs auf der Intensiv-, später auf der Herzstation. Der passionierte Raucher erholte sich von dieser Krankheit nicht mehr und verstarb, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, am Freitagabend im Alter von 77 Jahren.

Kasper, der in Sankt Moritz geboren wurde, war auch fast zwei Jahrzehnte lang Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee und sorgte mit teilweise umstrittenen Interviews immer wieder für Aufsehen. So vertrat er beispielsweise in den letzten Jahren immer wieder die durchaus richtige These, die Organisation von Großereignissen sei für Sportverbände in Diktaturen halt einfacher. Für Irritationen sorgte Kasper auch, weil er die Meinung vertrat, für den "sogenannten Klimawandel" gebe es noch keine wirklichen Beweise. Wetter- und Klimaphänomene, so der Schweizer, habe er in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder gegeben.

Auch im Allgäu ist die Anteilnahme über den Tod Kaspers groß, vor allem im WM-Ort Oberstdorf. Dort war er im Februar 2021 zur Nordischen Ski-WM gekommen. Seine geplante Eröffnungsrede allerdings musste er kurzfristig absagen. "Der Präsident fühlt sich nicht wohl", hieß es damals von Seiten der Fis. Council-Mitglied Alfons Hörmann sprang kurzfristig ein. Zwar war Kasper - den Aussagen der Fis-Pressestelle folgend - mehrere Tage im Fis-Hotel in Oberstdorf, öffentliche Auftritte mied er allerdings. Auch an den Wettkampfstätten am Schattenberg und im Ried wurde Kasper nicht gesehen. Sein Ansehen in Oberstdorf ist dennoch groß. Kasper war einer der wenigen, der nach mehreren Niederlagen bei der WM-Kandidatur die Vergabe-Methoden der Fis kritisierte. Das vor allem, nachdem 2014 beim Fis-Kongress vollkommen überraschend Seefeld den Zuschlag bekommen hatte und der Österreichische Skiverband im Hintergrund wohl auf dubiosen Stimmenfang gegangen war. Kasper, so wird heute noch erzählt, habe sich zwei Jahre danach beim Kongress in Cancun/Mexiko hinter verschlossenen Türen massiv für die Bewerbung Oberstdorfs eingesetzt. Der Zuschlag erfolgte dann für die Titelkämpfe 2021 auch mit großer Mehrheit. Unsere Redaktion sammelt derzeit Stimmen zum Tod Kaspers.

Eines seiner wenigen Irrtümer: Geräuchertes Fleisch hält länger

Kein Blatt vor den Mund nehmen, das war auch die Devise Kaspers bei einem Interview, das Thomas Weiß, der Sportchef der Allgäuer Zeitung, vor der Nordischen Ski-WM in Seefeld am Hauptsitz des Internationalen Skiverbandes in Oberhofen am Thuner See führen durfte. "Alle Zeit der Welt", sagt Gian Franco Kasper mitten im Gespräch, nehme er sich für die Fragen. Am Ende wurden es gut zwei Stunden, in denen der 75-Jährige kein Blatt vor den Mund nahm, trotz seiner langen Amtszeit kein bisschen amtsmüde wirkte und offen über seine Ohnmacht gegen Doping, Korruption und den Gigantismus im Sport plauderte. Acht Zigaretten gönnte er sich während des Interviews, um hinterher zu sagen: "Fragen Sie mal einen Metzger. Der wird Ihnen bestätigen, dass geräuchertes Fleisch einfach länger hält." Eines der zugegeben wenigen Irrtümer des Gian Franco Kasper.