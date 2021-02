Wegen der Corona-Pandemie haben Staatsgrenzen für binationale Paare eine neue Bedeutung. Betroffene berichten, wie sie damit umgehen und was sie fordern.

24.02.2021 | Stand: 19:18 Uhr

„Liebe kennt keine Grenzen“, schreibt eine Vereinigung binationaler Paare in einem offenen Brief an Medien und Politik. Sind beispielsweise eine Deutsche und ein Österreicher in einer Beziehung, bezeichnet man diese als binational. Vor der Pandemie waren Landesgrenzen innerhalb der EU bedeutungslos – das hat sich jedoch gravierend verändert.