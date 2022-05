So gut waren "Näääxxt Fescht", Live-Art-Sound Festival und Campus Open Air

Endlich wieder feiern: Nach zwei Jahren Corona-Pause sind im Allgäu die Hallen und Zelte wieder voll. Sehen Sie hier die schönsten Bilder vom Wochenende.

29.05.2022 | Stand: 19:28 Uhr

Partys, Festivals, Konzerte: Nach zwei Jahren Pandemie-Zangspause wird vielerorts wieder gefeiert. Auch im Allgäu stand das Wochenende ganz im Zeichen des Feierns - und unsere Forografen waren mit dabei.

Das "Näääxxt Fescht 6.0" der Musikkapelle Simmerberg war das erste große Festzelt im Westallgäu seit über zwei Jahren. Tausende Besucher kamen in Dirndl und Lederhose. Hier die Fotos:

Bilderstrecke

Festzelt im Westallgäu: Das war das Näääxxt Fescht 6.0 der Musikkapelle Simmerberg

Das "Näääxxt Fescht 6.0" der Musikkapelle Simmerberg war das erste große Festzelt im Westallgäu seit über zwei Jahren. Tausende Besucher kamen in Dirndl und Lederhose. Auf der Bühne sorgten unter anderem die "Allgäu-Feager" für Stimmung.

Das Live-Art-Sound Festival in Kaufbeuren war ein voller Erfolg. Nach dem Auftakt am Freitag heizten am Samstag die Brass-Jungs von CNSB ordentlich ein, während die Mädels von Dance Soulution dazu tanzten. Headliner waren die Allgeier:

Bilderstrecke

Live-Art-Sound Festival Kaufbeuren - der Samstag

Das Live-Art-Sound Festival geht in die zweite Runde. Nach dem Auftakt am Freitag heizten am Samstag die Brass-Jungs von CNSB ordentlich ein, während die Mädels von Dance Soulution dazu tanzten. Headliner waren die Allgeier, die mit Partyrock und Schlagermusik die 300 Besucher unterhielten.

Das Campus Open Air an der Hochschule Kempten feierte 2022 sein 30-jähriges Jubiläum. Über 3500 Studierende feierten am Freitagabend. Wir waren mit dabei:

Bilderstrecke

Campus Open Air 2022: Die Fotos der Party an der Hochschule Kempten

Das Campus Open Air an der Hochschule Kempten feierte 2022 sein 30-jähriges Jubiläum. Über 3500 Studierende feierten am Freitagabend (27.5.) eine große Party.

Einen Vorgeschmack auf die Wallenstein-Woche gab es am Freitag, 27. Mai, auf dem Memminger Marktplatz. Dort präsentierten sich die Soldatengruppen des Fischertagsvereins. Sie zogen vorbei an Wallenstein (Robert Junger), Michael Ruppert, Vorsitzender des Fischertagsvereins, und Zweiter Bürgermeisterin Margareta Böckh.

Bilderstrecke

Auftakt für die Wallenstein-Woche im Juli in Memmingen