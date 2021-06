Wie die Polizei handelt, wenn sie Hinweise auf Gewalt gegen Kinder bekommt

Die Allgäuer Polizei befürchtet, dass Gewalt gegen Minderjährige während der Pandemie zugenommen hat. So reagieren die Beamten, wenn sie Hinweise dazu erhalten.

Häusliche Gewalt, vor allem gegen Kinder, hat während der Corona-Pandemie zugenommen. Wo die häusliche Situation ohnehin angespannt war, sorgten die Lockdowns, in denen Familien mehr Zeit daheim verbrachten, für zusätzliche Spannungen. Viele Menschen im Allgäu engagieren sich tatkräftig, um Missbrauch zu verhindern und den Opfern beizustehen. Ihre Arbeit ist nun bedeutsamer denn je. In einer neuen Serie wollen wir dieses Engagement vorstellen - und wir möchten für dieses wichtige Thema sensibilisieren. Wir wollen zeigen, wie wichtig es ist, nicht wegzuschauen, sondern Hilfe zu holen, wenn andere Menschen zu Opfern von Gewalt werden. Heute geht es darum, was die Polizei unternimmt, wenn sie entsprechende Hinweise erhält.

Ein fiktives Beispiel: Ein Mann ruft die Notrufnummer 110 und teilt mit, dass der Nachbarsjunge auffällig viele blaue Flecken auf den Armen und Beinen hat. Dominic Geißler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, erläutert, was in so einem Fall passiert. Die Polizei schicke zunächst eine Streife zu dem Haus. Dort sprechen die Beamten mit dem Mitteiler, in diesem Fall also dem Nachbarn, der die Notrufnummer gewählt hat, und nehmen dessen Zeugenaussage auf.

Wenn sich der Verdacht der Allgäuer Polizei erhärtet, wird das Kind in Obhut genommen

Anschließend unterhalten sich die Polizisten mit den Eltern und natürlich auch mit dem betroffenen Kind selbst. „Das alles passiert in enger Absprache mit dem Jugendamt“, sagt Geißler. Unter anderem wird abgeklärt, ob das Jugendamt vielleicht schon öfter mit der Familie zu tun hatte und ob es bereits ähnliche Vorkommnisse gab. Erhärtet sich vor Ort der Verdacht, dass der Sohn von seinen Eltern misshandelt wird, liegt eine sogenannte „akute Kindeswohlgefährdung“ vor. „In so einem Fall wird das betreffende Kind sofort in Obhut genommen“, sagt Geißler. Das passiere im Zweifelsfall auch gegen den Willen des Buben – „sofern es zum Schutz des Kindeswohls notwendig ist“.

Die Beamten nehmen ein gefährdetes Kind also im Streifenwagen mit auf die Polizeidienststelle. Laut Geißler passiert dies vor allem nachts oder am Wochenende – tagsüber werde das Jugendamt oftmals direkt verständigt. „Wir haben bei der Polizei die Nummer der Notfallbereitschaft des Jugendamts. Die rufen wir dann an.“

Wo kann das Kind die Nacht verbringen?

Im Folgenden werde abgeklärt, wo das Kind die Nacht verbringen kann. „Gibt es Verwandtschaft wie Großmutter, Onkel oder Tante, zu der das Kind kann oder ist eine vorübergehende staatliche Unterbringung nötig“, beschreibt Geißler die Alternativen. Grundsätzlich sei dafür das Jugendamt zuständig. Die Polizei treffe nur „im ersten Aufschlag“ die absolut notwendigen Maßnahmen – meistens wird das Kind in Obhut genommen.

Falls die Beamten keine Hinweise auf eine Misshandlung finden, verständigen sie dennoch das Jugendamt, sagt Geißler. „Wenn die Polizei da ist, verstellen sich die Leute häufig. Wir sind keine Sozialarbeiter. Da hat das Jugendamt die entsprechende Kompetenz.“ Das gelte auch, wenn die Polizei zu einem Streit zwischen den Eltern gerufen wird. „Partnerschaftsgewalt wird inzwischen durchgängig als potenzielle Kindeswohlgefährdung gesehen“, erläutert Geißler. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Kinder tatsächlich anwesend sind, wenn ihre Eltern streiten, oder dies anderweitig mitbekommen.

Polizei im Allgäu befürchtet, dass viele Fälle erst noch ans Licht kommen

Die Fachleute bei der Allgäuer Polizei befürchten, dass Gewalt gegen Kinder im vergangenen Jahr zugenommen hat und viele Fälle erst noch ans Licht kommen werden. „Während der Pandemie haben sich die Gelegenheiten zur Tat vervielfacht und die belastenden Faktoren deutlich erhöht“, sagt Geißler. Dazu komme, dass offensichtliche Hinweise wie Verletzungen, die sonst in der Schule oder beim Sportverein aufgefallen wären, besser versteckt werden konnten.

