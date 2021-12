So läuft es in den Impfzentren im Allgäu: Suche nach Personal und Impfstoff

Die Nachfrage nach der Impfung gegen Covid-19 steigt im Allgäu. Zur allgemeinen Impfpflicht gehen die Meinungen der Allgäuer Landräte auseinander.

04.12.2021 | Stand: 04:45 Uhr

Neben Kontaktbeschränkungen betrachten Mediziner, Wissenschaftler und Politiker das Impfen als den wichtigsten Part bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. So ist der Stand im Allgäu:

Steigt derzeit die Impfquote?

Ja, wenn auch nur leicht, heißt es beispielsweise aus dem Ost- und dem Unterallgäu. Aktuell sind dort 75 Prozent der Impfungen Booster-Impfungen.

Wie viele Impfungen werden aktuell verabreicht?

Beispielsweise für das Unterallgäu und Memmingen waren es zum 1. Dezember 112.494 Erstimpfungen (5661 mehr als am 1. November), 116.685 Zweitimpfungen (plus 4967) und 23.009 Drittimpfungen (plus 19.020).

Welche Impfstoffe wurden in welchem Umfang verabreicht?

Im Unterallgäuer Impfzentrum in Bad Wörishofen wird weiterhin fast ausschließlich Biontech verimpft. Denn dieser Impfstoff wird am stärksten nachgefragt. „Wir versuchen, alle Erstimpfungen bei Personen über 30 Jahre mit Moderna zu machen, aber es ist nicht einfach, die Menschen hiervon zu überzeugen“, teilt das Landratsamt Unterallgäu mit.

Gibt es ausreichend Impfstoff?

Es ist Impfstoff für etwa ein bis zwei Wochen vorhanden, heißt es beim Landratsamt Ostallgäu. Es sei dringend erforderlich, dass Land und Bund eine stabile und ausreichende Impfstoffversorgung aufrecht erhalten. Auch im Unterallgäu wurde nicht so viel geliefert, wie man bestellt hat: „Falls nicht bald mehr Impfstoff kommt, vor allem Biontech, wird es zu Engpässen im Impfangebot kommen.“ Das Landratsamt Lindau ergänzt: „Aufgrund der Kapazitäten vor Ort könnten wir mehr Impfungen vornehmen, als uns Impfstoff zur Verfügung steht.“

Werden die Impfkapazitäten weiter erhöht?

Um der großen Nachfrage nach Corona-Impfungen gerecht zu werden, bietet der Landkreis Unterallgäu am 5. und 19. Dezember Sonderimpftage in Bad Wörishofen an. Überdies werden dort die Öffnungszeiten ab Januar von vier auf acht Stunden pro Tag erweitert.

Im Landkreis Lindau wurden die Impfkapazitäten „drastisch erhöht“ und auch das Impfzentrum in Lindenberg wieder eröffnet. Dort und in Lindau wurde am vergangenen Wochenende beispielsweise bis 23 Uhr geimpft – was 2000 Menschen zugutekam. „Seit Ende letzter Woche sind darüber hinaus auch wieder mobile Teams im Landkreis unterwegs, um ein niedrigschwelliges Impfangebot zu bieten“, teilt das Landratsamt mit. Im Ostallgäu wird ab dem 4. Dezember in den Impfzentren in Marktoberdorf und Kaufbeuren an sieben Tage die Woche geimpft – an zwei beziehungsweise drei Tagen bis 22 Uhr.

Ist ausreichend Personal für die Impfungen vorhanden?

„Wir benötigen weiterhin Verwaltungspersonal sowie Medizinische Fachangestellte“, heißt es aus dem Unter- und dem Ostallgäu. Im Landratsamt in Mindelheim ist das Personal aufgerufen, im Impfzentrum zu helfen. Außerdem werden Freiwillige beziehungsweise Ehrenamtliche gesucht.

Was halten Allgäuer Politiker von der geplanten Impfpflicht?

Gegen eine Impfpflicht spricht sich der Unterallgäuer Landrat Alex Eder (Freie Wähler) aus, ohne das näher zu begründen.

Für eine Impfpflicht ist hingegen Elmar Stegmann (CSU), Landrat des Landkreises Lindau: „Wir erfahren vom Leid der erkrankten Menschen und ihrer Angehörigen aus erster Hand. Wer diese Erfahrungen sammeln musste, kann gar nicht anders, als eine allgemeine Impfpflicht zu fordern.“

Die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) sagt: „Ich kann mir eine Impfpflicht unter zwei Bedingungen vorstellen: Sie muss verfassungsgemäß und das letztmögliche Mittel sein. Es ist gut, dass wir die Diskussion darüber jetzt führen, damit wir über diese zwei Punkte so schnell wie möglich Klarheit haben.“

