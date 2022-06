So machen Allgäuer erste Schritte in der echten Wirtschaft

An der Hochschule Kempten gibt es die Möglichkeit ins Beratungsgeschäft hineinzuschnuppern. Welche Projekte der Verein stemmt und wie er Studierenden hilft.

21.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wissen vom Papier in der Praxis anwenden können – das wollten die beiden Kemptener Betriebswirtschaft–Studenten Gabriel Koch und Marc Dieterle ihren Kommilitonen ermöglichen. Und so entschieden sie sich 2020, mit zwölf anderen Studentinnen und Studenten den eingetragenen Verein „Camp10 Student Consulting“ zu gründen – eine studentische Unternehmensberatung, in der die Hochschüler erste Berufserfahrungen sammeln können.

„Wir wollen keine Konkurrenz zu etablierten Unternehmensberatungen darstellen“, sagt Mitgründer und Vereinsbeirat Gabriel Koch. „Wir machen Projekte, für die die Unternehmen keine Zeit haben und bei denen sie neue Ideen brauchen.“ Außerdem bietet Camp10 kostenlose Beratung für Vereine und geförderte Start-ups an. Für die Projekte werden einzelne Teams aus den verschiedenen Ressorts zusammengestellt. Diese sind: Finanzen und Recht, Qualitätsmanagement, Personalmanagement, Marketing, IT und Projekte. Die Mitglieder des frisch geformten Beratungsteams gründen dann für das Projekt eine GbR und stellen – zumindest bei bezahlten Mandaten – einen Tagessatz von 200 bis 300 Euro in Rechnung. „Der Verein bekommt davon 15 bis 30 Prozent“, erklärt Koch. Etwa 50 Prozent der Aufträge seien entgeltlich. Unter den Kunden sind auch große Allgäuer Unternehmen wie die Allgäuer Überlandwerke und der Leutkircher Elektro-Hersteller Elobau. Zudem hat das noch junge Projekt das Gründerzentrum Allgäu Digital als Partner mit im Boot.

Projekt zu Allgäuer Trends

Das größte Projekt mit dem Namen „Allgäu 2050 – Zukunftstrends unserer Region“ hat der Verein kürzlich in Kempten vorgestellt. Dafür haben sich die Mitglieder mit 55 Unternehmenschefinnen und -chefs aus sieben Branchen über zukünftige Trends, Herausforderungen und Lösungsansätze unterhalten und die Gespräche ausgewertet.

Das Wissen für die Beratungsprojekte entstammt – entgegen der landläufigen Erwartung – nicht nur jungen Köpfen aus der Betriebswirtschaftslehre, sondern aus allen Forschungsbereichen der Kemptener Hochschule. „Es sind Studentinnen und Studenten aus allen fünf Fakultäten dabei“, sagt Gründer Koch im Gespräch mit unserer Redaktion. „Seit September vergangenen Jahres haben etwa 80 Menschen für Camp10 gearbeitet.“ Erst kürzlich habe der Verein 18 neue Mitglieder aufgenommen. Wer mitmachen will, muss sich in einer vierwöchigen Anwärter-Phase beweisen.

Netzwerk hilft den Studierenden

Vor allem das Netzwerk, das man durch den Verein aufbaue, könne Studenten helfen. So kam beispielsweise Sebastian Trenkler über seine Kontakte aus der Zeit bei Camp10 an eine Stelle im Risikomanagement bei der Molkerei Ehrmann in Oberschönegg (Landkreis Unterallgäu). Der Verein bietet seinen Mitgliedern immer wieder Workshops und Fachvorträge an. Auch einen Rekord hat Camp10 schon aufgestellt: „Wir sind seit März 2021 Teil des Bundesverbands deutscher studentischer Unternehmensberatungen. Das ist eine Art TÜV für studentische Unternehmensberatungen“, sagt Gabriel Koch. „Wir sind dort nach nur einem Jahr und drei Tagen aufgenommen worden. Das ist bislang die schnellste Aufnahme in Deutschland.“

Lesen Sie auch