So murkst die Politik bei der Energiewende

17.04.2023 | Stand: 13:49 Uhr

Die Energiewende ist eines der großen Themen unserer Zeit. Von der Politik werden wir angehalten, Wärmepumpen in unsere Häuser einzubauen, mit Elektro-Autos zu fahren und sogar aufs regelmäßige warme Duschen zu verzichten – jedenfalls wenn es nach dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann geht. Die Appelle, sensibler mit Energie umzugehen, verfehlen ihre Wirkung offenbar nicht. Jedenfalls hat man den Eindruck, dass immer mehr Menschen die Bedeutung dieses Themas erkannt haben. Und das ist gut so.

Zu einer erfolgreichen Energiewende gehört auch der Ausbau der Windkraft, selbst wenn es hier nicht so stark bläst wie im Norden. Deshalb soll die Allgäuer Politik bis zum Jahr 2027 insgesamt 1,1 Prozent der Fläche als sogenannte Vorranggebiete für Windräder ausweisen. Der Regionale Planungsverband hat sich an die Arbeit gemacht und muss dabei sicher auch unangenehme Diskussionen führen. Denn nicht überall kommt es gut an, wenn Windkraft-Anlagen in der Nachbarschaft aufgestellt werden sollen.

So weit, so gut. Doch jetzt kommt es: Die Politik behindert diesen Prozess, den sie selbst eingefordert hat. Gleich an mehreren Stellen fehlen klare Vorgaben: Wie groß muss der Abstand von Windrädern zu Bundesstraßen und Autobahnen mindestens sein? Dürfen in Wasserschutz-Gebieten grundsätzlich keine Windkraft-Anlagen aufgestellt werden oder gibt es Ausnahmen? Wann werden die Unklarheiten beseitigt, die es bei ökologisch wertvollen Flächen gibt? Fragen über Fragen, die Bund oder Land noch nicht beantwortet haben. Unklar ist außerdem, wie groß der Abstand zum Drehfunkfeuer bei Leubas sein muss. Mithilfe dieser Funkanlage können Piloten die Position ihres Flugzeugs bestimmen.

Es ist ärgerlich, dass es noch so viele offene Fragen gibt. Und es erschwert die Arbeit der Akteure vor Ort. Was noch schwerer wiegt: Es ist demotivierend und führt zu dem Schluss, dass die Politik schon in den kleinen Dingen die Energiewende nicht im Griff hat. Doch genau dieser Eindruck sollte nicht entstehen.

