"Eine Kapitulation vor dem Virus" - Wie Allgäuer Mediziner und Handelsvertreter die Corona-Lockerungen einschätzen

Am 20. März sollen die meisten Corona-Regeln fallen, gleichzeitig sind die Inzidenzen auch im Allgäu extrem hoch und die Intensivstationen wieder voller.

14.03.2022 | Stand: 18:42 Uhr

Am 20. März sollen die meisten bundesweiten Corona-Regeln fallen – das sieht zumindest ein Gesetzentwurf der Ampelkoalition vor. Damit würden auch die Menschen im Allgäu ein großes Stück Normalität zurück bekommen. Laut Entwurf haben die Bundesländer aber die Möglichkeit, in Corona-Hotspots weiter strenge Maßnahmen durchzusetzen. Welche Regeln künftig im bayerischen Allgäu, aber auch im benachbarten Baden-Württemberg greifen, ist also weiter unklar. Zumal sich die Corona-Lage an den Kliniken wieder verschärft. Auch im Handel und bei Freizeitangeboten steht die Sicherheit weiter im Vordergrund.