So verfolgen Fans die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Markus Wiedemann und seine Freunde hätten die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf gerne vor Ort miterlebt. Die Vorfreude lassen sie sich nicht nehmen.

25.02.2021 | Stand: 10:00 Uhr

Das Fernsehprogramm nimmt in nächster Zeit eine wichtige Rolle in der Tagesplanung von Markus Wiedemann ein. Denn der 58-Jährige gehört zu der Sorte von Wintersport-Fans, die kaum ein Ereignis verpassen. Allerdings könnte es ein wenig weh tun, die Bilder von der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf im Fernsehen zu sehen. Denn normalerweise wären Wiedemann und seine Freunde aus Dietmannsried vor Ort in Oberstdorf gewesen und hätten an zehn Tagen die Athleten bei den Wettkämpfen an der Loipe und an der Schanze angefeuert.

Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf ohne Publikum

Aber die Nordische Ski-WM in Oberstdorf findet ohne Fans statt – und für Wiedemann verlagert sich das sportliche Großereignis in das heimische Wohnzimmer. Und das Ganze stilecht: In voller Fanmontur, mit Fahnen und Schals. „Wir haben vor einem Jahr alles gebucht – Unterkunft, Tickets für die Wettkämpfe“, sagt Wiedemann.

„Es wäre schön gewesen, alles live mitzuerleben. Damals war die ganze Entwicklung der Pandemie ja noch nicht absehbar.“ Nicht nur die Wettbewerbe seien ja für die Fans interessant, sondern auch das Drumherum, der Kontakt zu Menschen aus der ganzen Welt.

Hoffnung auf WM vor Ort sinkt

Je näher die WM rückte, desto mehr sank die Hoffnung auf einen geselligen Ausflug nach Oberstdorf. Mit der Rückerstattung habe es „glücklicherweise“ keine Probleme gegeben. Nicht nur für Oberstdorf, sondern für das ganze Allgäu seien bereits die nordischen Ski-WM’s 1987 und 2005 „Highlights“ gewesen. Wiedemann ist überzeugt, dass das auch dieses Jahr wieder der Fall ist, wenn auch ohne die vergleichbare Atmosphäre.

Ganz corona-konform läuft nun das Mitfiebern vor dem heimischen Bildschirm ab. Den geplanten Urlaub nimmt Wiedemann trotzdem in Teilen, wie bei seinen Kumpels dominiert der WM-Terminplan die nächsten Tage. „Wir stehen natürlich miteinander in Kontakt, und haben sogar ein Tipp-Spiel zur Weltmeisterschaft“, erzählt Wiedemann.

„Kubo Mayr hat das für unsere Gruppe organisiert. Für jeden Wettbewerb werden die Medaillengewinner getippt, mit kleinen Einsätzen.“ Damit erhöhe sich bei den Entscheidungen auch der interne Spannungsfaktor.

Schon früh für Wintersport begeistert

Wiedemanns Interesse für Wintersport wurde schon früh geweckt. Im Alter von 14 Jahren war Wiedemann dabei, als Toni Innauer auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf den Weltrekord im Skifliegen (176 Meter) aufstellte. Auch selber sprang Wiedemann schon von der Schanze, unter anderem mit Andi Bauer und Werner Schuster. „Das war schon ganz speziell. Seitdem habe ich alles rund um die nordischen Wettbewerbe immer intensiv verfolgt.

Hoffnung auf Medaillen für die Allgäuer

Das Herz blute zwar etwas, wenn Wiedemann aus der Entfernung auf den WM-Ort und die Sportstätten blickt. Aber der 58-Jährige, der Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr bei der Stadt Kempten ist, ist überzeugt: „Es wird tolle Bilder aus Oberstdorf geben – und vielleicht ja auch die ein oder andere Medaille“, sagt Wiedemann.

Dabei hat er vor allem Vinzenz Geiger bei den Nordischen Kombinieren auf der Rechnung. Aber den Erfolg des deutschen Teams misst Wiedemann nicht nur an Medaillen. „Bei den Langläufern wäre eine Top-10-Platzierung auch schon eine tolle Sache, ich traue da gerade Katharina Hennig einiges zu“.

