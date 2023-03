So viel Corona-Bußgelder kassierten die Allgäuer Landkreise

Tausende Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz gab es im Allgäu während Corona-Pandemie. Nun steht fest, wie viel Bußgeld die Landkreise einnahmen.

04.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Ohne Maske im Supermarkt, ungeimpft in einer Gaststätte, Abstandsregeln auf einer Kundgebung missachtet: Über 6.800 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz hat die Polizei während der Coronapandemie von 2020 bis 2022 an die vier Allgäuer Landratsämter weitergeleitet. Diese verschickten wiederum Bußgeldbescheide an die betreffenenden Personen. 697.000 Euro gingen bislang auf den Konten der Landkreise ein, ergab eine Nachfrage unserer Redaktion.

Die höchste Summe an Corona-Bußgeldern kassierte das Oberallgäu (264.100 Euro) gefolgt vom Ostallgäu (250.000), dem Landkreis Lindau (105.000) und dem Unterallgäu (77.900).

Bemerkenswert ist auch diese Zahl: Über 2500 Verfahren wurden in den vier Kreisen von den Sachbearbeitern eingestellt. „Zum Beispiel wegen nicht eindeutiger Sachverhaltsschilderungen oder Vorlagen von Nachweisen und Attesten“, teilt beispielsweise das Landratsamt Oberallgäu mit. Es kam auch vor, dass die Verstöße nur geringfügig waren, Betroffenen unbekannt verzogen waren oder ihren Wohnsitz im Ausland oder in einer anderen Region hatte, ergänzen die Landkreissprecher aus dem Unter– und Ostallgäu. Wenn beispielsweise ein Urlauber aus einer anderen Region einen Corona-Verstoß im Allgäu begangen hatte, wurde der Vorfall zur Bearbeitung an den Landkreis oder die oder die kreisfreie Stadt weitergeleitet, in der er gemeldet ist.

Doch es gab auch umstrittene Verfahren: So wurde 637 Mal Einspruch gegen den Bescheid eingelegt. Dies Verfahren laufen zum Teil an den Amtsgerichten noch. Ein besonders saftiges Bußgeld bekam beispielsweise ein damals 32-Jähriger aus Kempten aufgebrummt. Er sollte 10.000 Euro Bußgeld zahlen, weil er in seinem Nachtlokal gegen Corona-Auflagen verstoßen und sein Lokal im September 2020 für zwei Tage trotz Verbot geöffnet haben soll. Mit seinem Einspruch scheiterte er vor dem Amtsgericht Kempten.

Weiter Fragen wirft in den Behörden, aber auch bei Betroffenen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. Es hatte im Herbst erklärt, dass die bayerischen Corona-Beschränkungen im April 2020 unverhältnismäßig gewesen seien. Welche Fälle im Allgäu konkret betroffen sind, könne erst bewertet werden, wenn die schriftlichen Urteilsgründe vorliegen, heißt es aus den Landratsämtern. Sollte es Einzelfälle geben, die nach der Rechtssprechung nicht hätten geahndet werden dürfen, werde eine „möglichst einfache Rückzahlung“ angestrebt, teilt beispielsweise das Landratsamt Ostallgäu mit.