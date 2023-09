So viele Menschen im Allgäu sind im August 2023 arbeitslos

Die Arbeitslosenquote steigt im Allgäu im August leicht an. Die Wirtschaft erlebt einen Dämpfer – wohl nur kurz, vermuten Experten.

Am 1. September ist in den meisten Unternehmen der Region Ausbildungsstart. Freie Stellen für Azubis gebe es aber nach wie vor, teilt die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen mit. „Es sind derzeit noch fast 2.500 Ausbildungsstellen im Allgäu unbesetzt. Das bietet tolle Chancen für junge Menschen, die noch auf Ausbildungssuche sind“, sagt Horst Holas, stellvertretender Leiter der Arbeitsagentur. Noch immer sei es möglich, sich zu bewerben und im September oder Oktober eine Berufsausbildung zu starten.

Auf einen Jugendlichen kommen sieben Ausbildungsstellen

Die Allgäuer Betriebe hätten seit dem 1. Oktober 2022 bis jetzt 6324 zu besetzende Lehrstellen gemeldet. Ein Rekord, heißt es von der Agentur für Arbeit. Damit kämen auf jeden jungen Menschen, der im Allgäu eine Ausbildung sucht, fast sieben offene Lehrstellen. Was für die Jugendlichen eine komfortable Situation darstelle, sei für Betriebe weiterhin „eine immense Herausforderung“.

Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Arbeitslosen in der Region im August um zehn Prozent an. Damit waren 11.218 Menschen im Bereich der Agentur Kempten-Memmingen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent (Vormonat: 2,6 Prozent). Und obwohl sich die Jugendlichen laut Agentur derzeit auf dem Ausbildungsmarkt in einer guten Situation befinden, sind sie es, deren Anteil bei den Arbeitslosen am stärksten gestiegen ist. Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren war im August um 40 Prozent höher als im Vormonat Juli. Horst Holas gibt jedoch Entwarnung: „Zu dieser Jahreszeit ist das saisonal“. Und daher typisch, teilt er mit. Denn viele junge Menschen würden sich nach Ausbildungs-, Schul- oder Studienende vorübergehend arbeitslos melden. Dazu gebe es derzeit einen leichten konjunkturellen Dämpfer in der Wirtschaft. Betriebe hätten im Sommermonat August weniger Menschen eingestellt, erklärt Holas den Anstieg.

Konjunktur-Aufschwung im Herbst

Doch dieses Sommerloch auf dem Arbeitsmarkt werde wohl nicht lange anhalten, sagt Holas. Optimistisch stimme, dass die Zahl der offen gemeldeten Stellen im Allgäu schon wieder ansteige. Und zwar auf 7717 im August.

Diese offenen Stellen können laut Holas ein Anhaltspunkt dafür sein, dass die Wirtschaft schon wieder im Aufwind ist: „Die Unternehmen sind also definitiv auf Mitarbeitersuche.“ Am meisten gesucht werden derzeit Arbeitskräfte im Bereich Lager, Post, Zustellung und Güterumschlag (717 Stellen). Gefolgt vom Bereich Verkauf (444 Stellen). Dennoch gebe es etwa sechs Prozent weniger offene Stellen als noch im Vorjahresmonat. Im August 2022 wurde allerdings auch ein Höchstwert im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren erreicht.