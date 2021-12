Die Allgäuer Unfall-Bilanz am Wochenende: Mehrere Verletzte und fast 100.000 Euro Schaden

Schnee und Glatteis setzten am Wochenende den Autofahrern und der Polizei im Allgäu zu. Allein in Marktoberdorf gab es sechs Unfälle an einem Nachmittag.

12.12.2021 | Stand: 17:17 Uhr

Der Winter sorgte am Freitag und Samstag für viel Verkehrschaos auf den Allgäuer Straßen. Besonders Schnee und Eis machten laut Polizei den Autofahrern in der Region zu schaffen. Die Bilanz des Wochenendes: Rund 90.000 Euro Gesamtschaden und mehrere Verletzte.

Unfälle im Landkreis Oberallgäu:

Auto kommt in Waltenhofen von der Straße ab und überschlägt sich

In Waltenhofen hat es am Samstagmorgen einen Unfall auf der B11 in Fahrtrichtung Kempten gegeben. Ein 20-Jähriger kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto geriet neben die Fahrbahn und überschlug sich. Der junge Mann wurde von mehreren Einsatzkräften befreit. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Wagen wurde laut Polizei bei dem Unfall total beschädigt und musste geborgen werden.

Immenstadt: Autofahrer prallt mit Mauer zusammen und flüchtet

Die Polizei in Immenstadt ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. In der Nacht zum Samstag fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen durch die Kalvarienbergstraße. Dabei wendete er auf schneebedeckter Fahrbahn und einem privaten Hofraum sein Fahrzeug. Wegen der Glätte und des starken Gefälles rutschte der Wagen gegen eine Gartenmauer. Dabei wurden einige Mauerteile verschoben und beschädigt. Die Beamten sicherten im Schnee diverse Spuren. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter Telefon 08323-96100 zu melden.

Unfälle im Landkreis Ostallgäu und in Kaufbeuren:

Auto kommt in Kaufbeuren von der B12 ab

Am frühen Samstagmorgen kam ein Fahrer eines Kleintransporters wegen Schneeverwehungen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Unfall geschah auf der B12 in Fahrtrichtung Marktoberdorf kurz nach Hirschzell. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden am Pkw sowie am Wildschutzzaun.

Drei Verkehrsunfälle in Buchloe am Freitag mit hohem Sachschaden

Gegen 15.45 Uhr kam es in Buchloe zu einem Verkehrsunfall aufgrund der schneeglatten Fahrbahn. Ein 39-jähriger Autofahrer fuhr auf der Tegelbergstraße in Richtung Münchener Straße. Auf dem dortigen Gefälle kam der Fahrer aufgrund der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen. Im Einmündungsbereich der Münchener Straße touchierte der Mann dann den Pkw einer ebenfalls 39-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 8000 Euro.

Gegen 16.15 Uhr kam es im Kreisverkehr an der Autobahn Anschlussstelle Buchloe West zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren und geriet hierbei aufgrund schneeglatter Straße ins Rutschen. Aus diesem Grund bremste der junge Mann seinen Wagen bis zum Stillstand ab. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Wagen abbremste und fuhr diesem hinten auf. Bei dem Anstoß wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Gegen 17.15 Uhr geschah auf der Verbindungsstraße zwischen Buchloe und Honsolgen ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 27-Jährige kam laut den Beamten vermutlich aufgrund der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen. Ihr Wagen kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht, konnte sich jedoch selbst aus dem Wagen befreien und den Notruf wählen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

Zwei Autos stoßen bei Unfall in Honsolgen zusammen

In Honsolgen kam es in der Meinrad-Spieß-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 22-jährige Fahrerin geriet auf Höhe der Sinkelstraße aufgrund der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und kam mit dem Heck des Fahrzeugs auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte die Frau mit dem Wagen einer 30-Jährigen. Beide Frauen wurden nicht verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Sechs Unfälle in Marktoberdorf an einem Nachmittag wegen schlechter Witterung

Am Freitagnachmittag kam es im Bereich der Polizei Marktoberdorf zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen. Bei allen Verkehrsunfällen entstand lediglich Blechschaden. In fünf Fällen kamen die Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und beschädigten zum Teil Verkehrseinrichtungen. Bei dem weiteren Verkehrsunfall kam es zu einem Vorfahrtsverstoß im Bereich Gschwenderstraße/Schwabenstraße durch einen 19-jährigen Füssener. Dabei entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 17.000 Euro.

Drei Autos bei Blitzeisunfall in Halblech beschädigt

Vergangenen Samstagabend wurde auf der Füssener Straße in Halblech einer Autofahrerin Blitzeis zum Verhängnis: Trotz eines Bremsversuch rutschte die 39-Jährige mit ihrem Wagen in das vor ihr wartende Fahrzeug. Weil ihr Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet, stieß sie frontal mit einem weiteren, entgegenkommenden Auto zusammen. Verletzt wurde niemand. An dem Auto der 39-Jährigen entstand ein erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Unfall im Landkreis Lindau:

Mann prallt in Lindau mit seinem Auto gegen Brückengeländer

Am Freitag fuhr ein Mann aus Stockach bei winterlichen Straßenverhältnissen mit seinem Auto durch Bechtersweiler in Richtung Kressbronn. Weil er laut Polizei seine Geschwindigkeit nicht anpasste, geriet der 27-Jährige kurz vor der Nonnenbacher Brücke nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Brückengeländer. Er blieb unverletzt. Der Wagen und das Brückengeländer wurden dagegen erheblich beschädigt. Es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von insgesamt 16.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den 27 Jahre alten Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Drei Unfälle in Bad Wörishofen wegen Glätte

Am Freitagnachmittag kam es in der Kirchdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige fuhr bei schneeglatter Fahrbahn einem vorausfahrenden Fahrzeug auf. Hierbei entstand ein Schaden von insgesamt 8000 Euro. Die junge Fahrerin muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

In der Herrman-Aust-Straße geschah nachmittags ein weiterer Unfall, bei dem eine 21-Jährige mit ihrem Fahrzeug aufgrund der Glätte abseits der Fahrbahn geriet. Ihre Fahrt endete erst in einem Gebäude neben der Straße. Die junge Autofahrerin wurde nicht verletzt. An dem Gebäude entstand lediglich ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Der Schaden des Autos liegt bei 200 Euro, so die Polizei. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit erwartet die Fahrerin eine Bußgeldanzeige.

Tipps von der Polizei: So kommen Autofahrer sicher durch den Winter

1 von 9 Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) 2 von 9 Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Bild: Markus Scholz, dpa (Symbolbild) Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Bild: Markus Scholz, dpa (Symbolbild) 3 von 9 Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein. Bild: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild) Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein. Bild: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild) 4 von 9 Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. Bild: Holger Hollemann, dpa (Symbolbild) Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. Bild: Holger Hollemann, dpa (Symbolbild) 5 von 9 So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Bild: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild) So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Bild: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild) 6 von 9 Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspedal und lieber langsamer, dafür sicher ans Ziel." Bild: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild) Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspedal und lieber langsamer, dafür sicher ans Ziel." Bild: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild) 7 von 9 Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im Wagen haben. Bild: Ole Spata, (Symbolbild) Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im Wagen haben. Bild: Ole Spata, (Symbolbild) 8 von 9 Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Bild: Richard Vogel, dpa (Symbolbild) Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Bild: Richard Vogel, dpa (Symbolbild) 9 von 9 Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Nebenstraßen werden meist seltener von Schnee geräumt, als die Hauptverkehrsachsen und sind außerdem für Rettungskräfte teils schlechter zu erreichen. Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Nebenstraßen werden meist seltener von Schnee geräumt, als die Hauptverkehrsachsen und sind außerdem für Rettungskräfte teils schlechter zu erreichen. Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) 1 von 9 Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild)

Ebenfalls wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Glätte geriet am Abend eine Autofahrerin in den Straßengraben. Die 31-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Auto dagegen entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Fahrerin erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit.

Anhänger prallt in Lauben mit Auto zusammen und verursacht Totalschaden

Am Freitagnachmittag geriet in Lauben ein Anhänger aufgrund der Glätte auf der Erkheimer Straße auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallte er mit einem Wagen zusammen. Am Anhänger entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Am Auto des entgegenkommenden Fahrers geht die Polizei dagegen von einen Totalschaden von circa 15000 Euro aus. Alle Beteiligten blieben unverletzt. (Lesen Sie auch: Auto rutscht bei Untrasried ins Bachbett - wieder mehrere Winter-Unfälle im Ostallgäu)

Unfall im Wohngebiet in Mindelheim versetzt Autofahrer einen Schreck

Am frühen Samstagabend ereignete sich in der Ahornallee in Mindelheim ein Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Autofahrer verlor auf spiegelglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte neben einen rechts befindlichen kleinen Baum. Durch den heftigen Zusammenstoß brach laut Polizeiangaben der Baum samt Wurzelwerk aus dem Boden. Der Wagen wurde an der Front erheblich beschädigt. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Ihn erwartet nun eine Bußgeldanzeige. (Lesen Sie auch: Schnee auf dem Dach, Scheibe nicht frei: Diese Bußgelder drohen Autofahrer im Winter)