Sonniger Wochenstart im Allgäu, dann wird es ungemütlicher

Irgendwo zwischen Frühling und Winter: Das Wetter soll diese Woche unbeständig werden.

09.03.2021 | Stand: 09:36 Uhr

Das Wetter in Bayern bleibt freundlich - zumindest vorerst. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für den Wochenanfang sonnige Tage bei Temperaturen etwas über null Grad. Ab Mittwoch wird es wechselhafter, es kann regnen oder schneien.

In Kempten liegt die Höchsttemperatur in dieser Woche etwa bei durchschnittlich sechs Grad. Am Donnerstag wird es sogar vergleichsweise richtig warm mit zwölf Grad. In der Nacht muss man aber mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt rechnen. (Lesen Sie auch: Vor 65 Jahren war Eiszeit im Allgäu)

Diese Woche soll es in Oberstdorf noch einmal ein wenig schneien

In Oberstdorf soll es am Mittwoch in der Nacht und am frühen Morgen schneien. Für den Dienstagvormittag warnt der DWD vor Nebel - vor allem Kaufbeuren und das Ostallgäu sind betroffen. Ganz Bayern startet mit leichtem bis mäßigem Frost in den Dienstag. Im Laufe des Tages erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) von Norden kommend viele Wolken. Für den Vormittag sagen die Meteorologen südlich der Donau teilweise Sonne vorher. In Franken werde gebietsweise Regen, im Bergland Schnee erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen bei schwachem bis mäßigem Wind zwischen zwei Grad im Frankenwald und sieben Grad am Untermain sowie am Inn.

Auch am Wochenende kann es unbeständiger werden, vereinzelt regnet oder schneit es. Dabei ist die Vorhersage für das gesamte Allgäu ähnlich. Unwetterwarnungen gibt es laut DWD aber nicht. (Lesen Sie auch: Der Allgäuer Winter war wieder viel zu warm)