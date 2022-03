Jetzt nimmt der Frühling im Allgäu richtig Fahrt auf

Diese Woche nimmt der Frühling im Allgäu richtig Fahrt auf. Vielerorts gibt es Sonne pur und Temperaturen um die 15 Grad. Die Wetter-Vorschau.

22.03.2022 | Stand: 06:55 Uhr

Das sind doch mal beste Wetter-Aussichten im Allgäu: Nach einem bereits vielerorts sonnigen Start am Montag nimmt der Frühling in dieser Woche so richtig Fahrt auf. Blauer Himmel, viel Sonne und Temperaturen um die 15 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage im Allgäu voraus.

"Die Sonne lacht von früh bis spät vom Himmel und das sind mittlerweile ganze zwölf Stunden täglich", sagte ein DWD-Meteorologe am Montag in Offenbach. Nur die Nächte sind noch empfindlich frisch, örtlich gibt es weiterhin Frost.

Trockenheit macht Natur zu schaffen

Das trockene Frühlingswetter macht allerdings den Pflanzen und der Natur zu schaffen. Die Trockenheit werde immer mehr zum Problem, sagte der Meteorologe. In Ostdeutschland und Teilen des Südens fiel seit Monatsbeginn kein Tropfen Regen mehr. Entsprechend ist die Waldbrandgefahr vor allem im Osten mit Stufe vier von fünf schon sehr hoch. Auch am Sonntag fiel nur im äußersten Westen Deutschlands nennenswerter Regen.

Bilderstrecke

Saharastaub sorgt für Ansturm auf Waschstraßen

Vom Saharastaub dick mit einer bräunlich-gelben Sandschicht überzogen waren Mitte März 2022 viele Autos. Vor den Waschstraßen und Waschboxen in Kaufbeuren bildeten sich lange Schlangen.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Dienstag, 22. März: Viel Sonnenschein bei Höchsttemperaturen zwischen -5 Grad nachts und 14 Grad am Tag.

Mittwoch, 23. März: Auch am Mittwoch bleibt es sonnig und ähnlich warm wie am Dienstag - bis 16 Grad.

Donnerstag, 24. März: Am Donnerstag bleibt es freundlich mit Temperaturen von maximal 16 Grad.

Freitag, 25. März: Erneut Sonne pur bei 15 Grad im Allgäu.

Samstag, 26. März: Wiederum viel Sonne und bis zu 15 Grad.

Sonntag, 27. März: voraussichtlich gleichbleibend schön bei Temperaturen zwischen 1 Grad nachts und 15 Grad am Tag.

Montag, 28. März: Der Trend sagt, auch an diesem Tag wird es noch einmal sonnig.

