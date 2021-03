Schnee, Regen und Sturmböen zum Wochenstart in Bayern

Das Wetter zum Wochenstart in Bayern bringt Schnee, Regen und Sturmböen. Meteorologen erwarten nasskaltes Schauerwetter, dabei teilweise Schnee und Schneeregen.

15.03.2021 | Stand: 09:40 Uhr

Im Alpenvorland warnt der Wetterdienst zudem vor starkem Schneefall. Zudem rechnen die Wetterexperten mit starken bis stürmischen Böen in Schauernähe. Die Höchsttemperaturen liegen bei null bis neun Grad.

Auch am Dienstag rechnen die Wetterexperten in Alpennähe mit Schnee, ansonsten mit vereinzelten Schauern und in tiefen Lagen mit Regen oder Schneeregen. Die Höchsttemperaturen liegen bei null Grad in Alpentälern und neun Grad am Untermain.

So wird das Wetter diese Woche im Allgäu

Auch der Rest der Woche wird winterlich weiß. So prognostiziert der DWD, dass es bis Donnerstag weiter schneien kann. Im Oberallgäu sind 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee möglich, in den Allgäuer Alpen sogar bis zu 100 Zentimeter.

In Kempten beispielsweise fallen zwischen 20 und 40 Zentimeter Schnee. In Staulagen werden Mengen bis 60 Zentimeter erreicht. Verbreitet wird es glatt. In Oberstdorf wird noch mehr Schnee erwartet, der DWD schätzt, dass es bis Mittwoch schneit.

Wie wird das Wetter am Wochenende?

Im nördlicheren Allgäu wird aus dem Schnee vermutlich eher Schneeregen, die Temperaturen liegen leicht über dem Gefrierpunkt. Erst ab Donnerstag soll langsam wieder die Sonne hervorkommen und das Wochenende könnte dann laut Vorhersagen wieder etwas schöner werden. Es bleibt allerdings kühl, teilweise sinken die Temperaturen im Oberallgäu auf minus zehn Grad. Das Allgäu-Wetter im Detail finden Sie hier.