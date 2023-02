Wie kommt der Strom von den Nordsee-Windrädern ins Allgäu?

Wenn Energie von Nordsee-Windrädern auch im Süden genutzt werden soll, müssen Leitungsnetze ausgebaut werden. Was Energieerzeuger im Allgäu dafür investieren.

04.02.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Bayern will bis 2040 klimaneutral werden. Manche Allgäuer Kommune hat sich sogar noch ehrgeizigere Ziele gesetzt. Um diese zu erreichen und in der Region nachhaltig etwas zu verändern, sind viele Aspekte wichtig. Vom Bau neuer Windräder über den Umgang mit Abfall bis zum Pflanzen von Bäumen. In unserer Serie „Der Klima-Check“ greifen wir jeden Samstag einen Gesichtspunkt auf, informieren über den Stand der Dinge – und zeigen auf, was noch getan werden muss. Der heutige Teil dreht sich um die Frage: Reicht unser Stromnetz aus?

Um Erneuerbare Energien zu nutzen brauchen wir mehr Stromleitungen

Strom im Norden Deutschlands mit Windrädern produzieren und ihn im Süden nutzen. Oder im sonnigen Bayern zu viel erzeugte Energie aus Photovoltaik weiter verteilen – das klingt einfach, ist es aber nicht. Denn für den Ausbau der Erneuerbaren Energien und deren Nutzung werden zusätzliche Leitungen benötigt. Auch im Allgäu, sagen Experten der Energieversorger Allgäu Netz und LEW Verteilnetz (LVN).

Kapazität des Stromnetzes muss um 50 Prozent erhöht werden

„Wir brauchen tausende zusätzliche Ortsnetzstationen, Leitungserneuerungen, -verstärkungen und -neubauten in der gesamten Region sowie zusätzliche auch große Transformatoren zwischen den Netzebenen“, heißt es seitens der Lechwerke-Tochterfirma LVN. Insgesamt werde die bestehende Kapazität des regionalen Stromverteilnetzes von LVN bis Ende des Jahrzehnts um etwa 50 Prozent erhöht werden müssen.

Die Energieversorger sind dennoch optimistisch, dass der Netzausbau gelingt. „Unser Stromnetz ist mit Blick auf die kommenden Jahre und den stark steigenden Ausbau der erneuerbaren Energien sehr gut aufgestellt. Dennoch werden wir unser Stromnetz mittelfristig an wichtigen Stellen ausbauen, um die Versorgungssicherheit zu jeder Zeit sicherzustellen“, sagt Volker Wiegand, Geschäftsführer der Allgäu Netz GmbH.

LEW investiert innerhalb von zwei Jahren 500 Millionen Euro in das Stromnetz

Damit das gelingt, investiert die LEW-Gruppe allein zwischen 2022 und 2024 rund 500 Millionen Euro – den Großteil in das regionale Stromverteilnetz (siehe Grafik). Auch Allgäu Netz, das zu den Allgäuer Überlandwerken (AÜW) gehört, plant den Bau neuer Leitungen und Umspannwerke. Eine genaue Zahl sei aber noch nicht ermittelt.

Die Kosten für die Leitungen unterscheiden sich je nach Spannung und Bauart. Faustformel: je höher die Spannung, umso teurer der Bau. Zur Verdeutlichung: Das Errichten einer Hochspannungsleitung (110kV) kostet ungefähr das fünf- bis zehnfache vom Bau einer Leitung im Bereich Nieder- und Mittelspannung, die zur Versorgung von Gebäuden und Gewerbegebieten dienen.

In der Mittel- und Niederspannung gleichen sich die Kosten für den Bau von Erdkabeln und von Überlandleitungen an. Hier werden die Projekte heute in der Regel als Erdkabel ausgeführt; für einen Kilometer wird fast immer eine Summe im Millionen-Euro-Bereich fällig.

Erdkabel sind meistens teurer als Überlandleitungen. Bild: Bernbach, LEW

In der Hochspannung ist dagegen die Ausführung als Freileitung der Standard. Hier schlägt ein Kilometer mit einer hohen sechsstelligen Summe zu Buche. Die Kosten tragen zunächst die Versorgungsunternehmen.

Investitionszuschüsse von EU, Bund oder Freistaat gebe es nicht. Letztlich werden die Kosten daher auch auf die Netzkunden umgelegt – also Kommunen, Firmen und Privatleute, die Strom beziehen. „Netzbetreiber sind aber gesetzlich dazu verpflichtet, die Stromversorgung möglichst preisgünstig und effizient zu gewährleisten“, sagen Allgäu Netz und LVN.

Stromleitungen halten etwa 40 bis 50 Jahre

Die Lebensdauer von Leitungen beträgt durchschnittlich etwa 40 bis 50 Jahre. Eine Freileitung wird nach dieser Zeit grundsaniert oder erneuert, gegebenenfalls wird die Übertragungskapazität erhöht.

Bei Erdkabeln kann aufgrund elektrotechnischer Wirkungen schon deutlich früher eine Auswechslung nötig sein. Oft ist jedoch ein anderer Grund für einen Austausch ursächlich, sagen Allgäu Netz und LVN: „Die Versorgungsaufgabe kann durch steigenden Verbrauch oder Einspeisung von erneuerbaren Energien nicht mehr gewährleistet werden – somit muss eine stärkere Leitung gebaut werden.“

Genehmigungen für den Netzausbau dauern mehrere Jahre - zu lange, um die Klimaziele noch zu erreichen

Sorgen bereitet den Energieversorgern die Genehmigungen für den Netzausbau. „Planfeststellungsverfahren dauern bei großen Projekten im Bereich der Hochspannung derzeit mindestens zwei, eher drei und mehr Jahre.“ Es gebe Fälle, in denen die Verfahren sich zehn Jahre und länger hinzögen.

„Wenn wir den für das Erreichen der Klimaziele notwendigen Netzausbau schaffen wollen, können wir uns solche langen Verfahrenszeiten nicht mehr leisten. Hier gilt es mit Politik und Behörden vereinfachte Wege zu definieren“, sagen Allgäu Netz und LVN.

„Es geht darum, auf Basis entsprechender energie- und klimapolitischer Leitplanken von Bund und Freistaat auch mit den Kommunen und Regionalverbänden vor Ort eine vorausschauende Planung aufzusetzen“, sagt LVN-Geschäftsführer Josef Wagner. Eine im vergangenen Sommer unterzeichnete Vereinbarung zum schnelleren Netzausbau gehe in die richtige Richtung.

Umweltschutzverbände wie der NABU fordern, dass das „naturverträglich“ geschehen müsse. Bevor Leitungen neu gebaut würden, sollten bestehende verstärkt werden – um beispielsweise neue Schneisen in Wäldern zu verhindern.

Aber auch im Kleinen hakt es bisweilen – denn der Netzausbau vor der Haustüre stoße bei den betroffenen Anwohnern oftmals auf wenig Verständnis. „Das Stellen einer neuen Trafostation kann dann schon mal zu einer mehrjährigen Aufgabe werden, bis ein Grundstück für einen vernünftigen Standort gefunden ist, mit dem alle einverstanden sind“, heißt es von Allgäu Netz.