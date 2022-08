Söder kommt zur Festwoche: Das sind die Fragen an den Ministerpräsidenten

Was wurde aus den versprochenen Millionen für eine Bahnstrecke, wie sieht er die B 12-Debatte, warum hat der Freistaat eine so starre Haltung beim 9-Euro-Ticket?

12.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Großveranstaltungen wie die Allgäuer Festwoche bieten eine gute Bühne für bayerische Spitzenpolitiker. Die Gäste aus München können die Qualitäten der Gastgeber-Region loben und am besten noch Versprechungen machen. So gewinnt man Freunde. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte während des Landtagswahlkampfs 2018 die Festwoche in Kempten besucht und in einem Interview mit unserer Zeitung angekündigt: Bei der Elektrifizierung der Bahnstrecke Kempten-Oberstdorf werde der Freistaat in Vorleistung gehen, wenn der Bund das Vorhaben in den nächsten drei Jahren nicht angehe. Und weiter kündigte Söder an, dass ihn die damals auf 160 Millionen Euro veranschlagten Kosten nicht abschreckten. Denn in Verkehrsfragen brauche es im Allgäu eine „stärkere Entwicklung“. Doch heute wissen wir: Die für den Tourismus so wichtige Strecke zwischen Kempten und Oberstdorf ist von einer Elektrifizierung noch genauso weit entfernt wie 2018.

CSU-Minister saßen an entscheidender Stelle

Am Samstag kommt der Ministerpräsident wieder zur Allgäuer Festwoche nach Kempten. Vielleicht wird er dann auch darauf eingehen, warum die Tourismusregion Allgäu in Sachen Bahn immer noch den wenig schmeichelhaften Titel eines „Diesel-Lochs“ mit sich herumschleppen muss. Wo doch zwischen 2009 und 2021 insgesamt vier CSU-Bundesverkehrsminister in Berlin an entscheidender Stelle saßen. Doch elektrifiziert ist bislang nur die Strecke München-Memmingen-Lindau – und der Freistaat hat eine Vorplanung für Neu-Ulm-Memmingen-Kempten in Auftrag gegeben.

Nicht nur Bahnvorhaben, sondern auch ein großes Straßenprojekt sorgt für Diskussionen im Allgäu. Gemeint ist der vierspurige Ausbau der B12 zwischen Buchloe und Kempten. Kritiker monieren, dass das Vorhaben zu groß dimensioniert sei und darum zu viel Fläche verbraucht werde. Diese Skepsis reicht inzwischen bis ins bürgerliche Lager hinein, so hat sich kürzlich die Oberallgäuer Freie-Wähler-Landrätin Indra Baier-Müller für eine schmalere B12 ausgesprochen. Ihre Bedenken teilt beispielsweise der schwäbische Bauernpräsident Alfred Enderle.

Samstag kann Söder in Kempten Antworten geben

Nun ist es natürlich Sache des Bundes, wie es mit diesem Vorhaben weitergeht. Doch es wäre sehr interessant, am Samstag von Söder zu erfahren, wie er vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen zu dem Projekt steht. In Zeiten, in denen Umweltaspekte immer stärker in den Mittelpunkt rücken, hat dieses Thema eine ganz grundsätzliche verkehrs- und gesellschaftspolitische Bedeutung bekommen.

Es gibt eine Reihe weiterer Fragen: Warum will der Freistaat Bayern ein Nachfolge-Modell für das Neun-Euro-Ticket nicht mitfinanzieren, obwohl die Vorteile solcher Angebote auf der Hand liegen? So profitieren touristische Regionen wie das Allgäu davon, wenn mehr Tagesausflügler mit der Bahn anreisen. Und wenn wir schon beim Thema Besucherlenkung sind: Wird es hierfür künftig eine flächendeckende Förderung des Freistaats Bayern geben – beispielsweise für die Technik und für Ranger, die Allgäu-Gäste etwa über das richtige Verhalten in der Natur aufklären?

Lesen Sie auch

Zug in Memmingen getauft Ein Botschafter mit Namen „Allgäu“ geht auf die Gleise

Beim Verkehr hören die Themen noch nicht auf. Nur ein Beispiel: Wie soll es in Zeiten steigender Bodenpreise und hoher Baukosten gelingen, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Es gibt sicher viele Menschen im Allgäu, die sich solche Fragen stellen. Am Samstag auf der Festwoche in Kempten hat Ministerpräsident Markus Söder eine gute Gelegenheit, Antworten zu geben.

Lesen Sie auch: Jede Menge Veranstaltungen stehen auf dem Programm der Allgäuer Festwoche 2022 in Kempten. Wir haben daraus unsere Top-Ten-Tipps für Sie zusammengestellt.