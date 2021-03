Die Droge ist längst auch im ländlichen Raum angekommen. Und die Konsumenten werden jünger. Was die Polizei gegen den Drogenhandel im Allgäu unternimmt.

21.03.2021 | Stand: 09:10 Uhr

„Polizei findet ein Kilo Marihuana in Wohnung“, „Kokain auf Party sichergestellt“: Schlagzeilen wie diese sind in unregelmäßigen Abständen auch aus dem Allgäu zu lesen. Doch wie ist die Drogen-Situation in der Region? Darüber sprachen wir mit dem Leitenden Kriminaldirektor Michael Haber, Leiter des Sachgebietes für Verbrechensbekämpfung beim Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.