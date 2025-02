SOLOBILD RUNDSCHAU: FASCHINGSENDSPURT

Endspurt im Fasching: Helau! Alaaf! Ahoi! So ruft im Allgäu niemand! Schließlich ist bei uns auch Fasching und nicht Karneval! Bei uns heißt‘s dann eher: „He du hee!“ (Marktoberdorf) oder „Wo nei? D’ Bach nei!“ wie in Memmingen. Auch schreien die Narren schon mal in Kempten „Do trink – noi, noi, noi!“ oder einfach „Muhagl!“ wie in Kaufbeuren. In Buchloe heißt‘s „Wir sand da, Buchlonia!“ oder wie in Grünenbach „D’r Drache guckt – D’r Bursche juckt“. Landauf, landab haben die Narren und ihre Zünfte das Allgäu fest im Griff. Und die Faschingsfans mit ihren Masken (wie hier in Oberallgäuer Betzigau) sorgen für gute Laune. Für die Faschingsmuffel gilt: Der Aschermittwoch - und damit das Ende der fünften Jahreszeit - ist in Sichtweite. (mbe)

