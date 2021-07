Sommer-Glückskalender: Diese Kalendernummern haben heute gewonnen

Daheim bleiben, gewinnen, Gutes tun: Das ist das Motto des Sommer-Glückskalenders. Hier erfahren Sie täglich, welche Kalendernummern gewonnen haben.

30.07.2021 | Stand: 22:12 Uhr

Sonntag, 1. August: Gewonnen haben folgende Kalendernummern:

xxxx, xxxx, xxxx

(Wie Sie zu Ihrem Gewinn kommen, erfahren Sie weiter unten im Text).

-------

Gewinne im Wert von 30.000 Euro

Der Hauptpreis ist die Nutzung eines VW Multivan T 6 für zwei Jahre inclusive Versicherung, gestiftet von den Seitz Autohäusern und der Allgäuer Zeitung. Außerdem gibt es mehr als 200 Einzelpreise wie Einkaufs- und Warengutscheine von regionalen Händlern, Bergbahngutscheine, Sachpreise, Ballonfahrten, Fahrertraining zu gewinnen.

Das Prinzip ist einfach: Jeder Kalender hat seine individuelle Gewinn-Losnummer.

Zwischen dem 1. und dem 31. August werden Losnummern gezogen und veröffentlicht. Passt diese an dem jeweiligen Tag mit der Nummer des Kalenders zusammen, hat dessen Besitzer den Preis gewonnen, der sich hinter dem Kalendertürchen versteckt. Der komplette Reinerlös des Kalenders geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

„Mit dem Sommer-Glückskalender möchten wir zum einen den Menschen Freude bereiten, die ihren Sommerurlaub zu Hause verbringen und zum anderen den Menschen helfen, die unschuldig in Not geraten sind“, sagt AZV-Geschäftsführer Rolf Grummel. „Unser Unternehmen unterstützt seit vielen Jahrzehnten die Kartei der Not. So ist es für uns selbstverständlich, dass wir die Aktion Sommer Glückskalender mit einem Hauptpreis unterstützen“, bekräftig Martin Osterberger-Seitz, Geschäftsführer der Seitz Autohäuser.

Die Gewinnerzahlen werden ab dem 1. August täglich in unserer Zeitung sowie im Internet auf www.allgaeuer-zeitung.de/sommerglueckskalender veröffentlicht.

Teilnahmebedinungen: https://www.ihre-az.de/gewinnspiele

Wie funktioniert der Kalender?

Jeder Preis hat eine individuelle Gewinnnummer - wenn diese mit Ihre Kalendernummer (s. Losnummer auf der Vorderseite) übereinstimmt, haben Sie den Preis gewonnen.

Gewinnausspielung mit 7.500 Kalendern vom 01. bis 31. August 2021.

Bei den Gewinnen handelt es sich um Gutscheine oder Sachpreise im Gesamtwert von 30.000 Euro.

Jeder Kalender kann nur einmal gewinnen.

Wie erfahre ich von meinem Gewinn?

Täglich in der Allgäuer Zeitung und den Heimatzeitungen sowie unter www.allgaeuer-zeitung.de/sommerglueckskalender

Hinweise:

Die Teilnahme von Minderjährigen an der Ausspielung ist nicht zulässig. Sie können weder Kalender erwerben noch Gewinne entgegennehmen.

Die Verlosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

Gewinne können übertragen werden; Barauszahlung ist ausgeschlossen.

Bis zum 30. September 2021 nicht abgeholte Gewinne verfallen zugunsten des Ausspielungszwecks.

Mit der Aushändigung des Gewinns gilt dieser als angenommen. Es bestehen keine weiteren Ansprüche gegenüber der Allgäuer Zeitungsverlag GmbH.

Wie komme ich zu meinem Gewinn?

Wir benötigen als Nachweis eine Kalender-Ansicht sowie Ihre Kontaktdaten inkl. Telefonnummer.

Für einen Nachweis haben Sie folgende Möglichkeiten:

Schicken Sie ein Foto Ihres Kalenders an kalender@azv.de

Schicken Sie eine Kopie Ihres Kalenders an Allgäuer Zeitungsverlag GmbH, Verlagsmarketing, Heisinger Straße 14, 87437 Kempten

Sofern aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen möglich: Legen Sie Ihren Kalender beim AZ-Service Center in Kempten, Beim Westallgäuer in Lindenberg bzw. beim Ticketcenter in Weiler oder beim Allgäuer Anzeigeblatt in Immenstadt zur Aufnahme Ihrer Kontaktdaten vor. Hinweis: Dies dient lediglich dem Nachweis, Ihre Preise liegen dort nicht zur Abholung bereit.

Sachpreis

Sachpreise stellen wir mit einem Paketdienst zu. Alternativ ist eine Abholung im AZ-Service Center gegen Vorlage des Original-Kalenders und einer vorherigen Terminvereinbarung (unter 0831/ 206187 oder kalender@azv.de) möglich. Bei Sperrgut behalten wir uns vor, nur eine Abholung durch den Gewinner im AZ-Service Center in Kempten anzubieten.

Gutschein

Gutscheine versenden wir per Einschreiben über Allgäu

Vereinbaren Sie vorab einen Abholtermin unter 0831/ 206187 oder kalender@azv.de im AZ-Service Center, Heisinger Str. 14 in Kempten, und bringen Sie Ihren Kalender als Nachweis mit.

Infos zur DSGVO unter www.ihre-az.de/gewinnspiele