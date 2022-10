Sommerlich warmer Oktober-Ausklang - wie lange hält das Wanderwetter in den Allgäuer Alpen?

Der Oktober war im Allgäu so warm wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wie die Verhältnisse für Wanderer in den Bergen sind und wie es weitergeht.

29.10.2022 | Stand: 12:40 Uhr

„Das letzte Oktoberwochenende wird prächtig, sonnig und trocken – nur im Unterland und am Bodensee kann es teils bis nach Mittag neblig bleiben“, sagt Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug. Vor allem in der Höhe werde es „rekordverdächtig warm“: Selbst auf 2000 Metern Höhe sei in den Allgäuer Bergen tagsüber mit „unglaublichen 15 Grad“ zu rechnen. An den südseitigen Hanglagen des oberen Illertals werde es am Samstag und Sonntag sogar bis zu 24 Grad warm. „Normal wären Ende Oktober neun bis 13 Grad“, erläutert Meteorologe Schug. Auch der kommende Montag soll nach seinen Worten noch schön und trocken werden, „aber nicht mehr ganz so warm und sonnig“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.