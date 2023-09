Für US-Musikpreis nominiert: Tom Hauser freut sich über Erfolg

Ein Song des Ostallgäuer Musikers und Komponisten Tom Hauser war nominiert für US-Musikpreis. Sängerin Rislane gewinnt am Ende mit ihrem Album.

04.09.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Geduld und Gelassenheit zahlen sich manchmal eben doch aus: Diese Erfahrung machte der Musiker, Komponist und Chef des Labels Dreamshelter Music, Tom Hauser. Vor vielen Jahren hatte er die Ballade „Feeling Blue Tonight“ mit diversen Sängerinnen aufgenommen. Doch so richtig passen wollte es nicht – bis er die Schweizer R’n’B- und Soulsängerin Rislane traf. Unter Hausers Regie nahm sie den Song mit ihrer Band „The Lovers“ in einem Züricher Studio für ihr Debüt „Newland“ auf. Bei den „Hollywood Independent Music Awards“ (HIMA) waren Song, Sängerin und Album nominiert. Einen (undotierten) Preis gab es am Ende in der Kategorie „Bestes Album“.

