Sonne satt im Allgäu: Starker Andrang an beliebten Ausflugszielen - Warnung für Sonntagabend

Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen im Allgäu: Daran können sich Menschen auch am Sonntag erfreuen. Für den Abend gibt es aber eine Wetter-Warnung.

21.02.2021 | Stand: 10:47 Uhr

Sonne satt und gefühlter Frühling: Viele Menschen zog es am Samstag im Allgäu ins Freie. Trotz Corona-Krise herrschte vielerorts nach den kalten Wintertagen positive Stimmung. Radler, Läufer und Spaziergänger drehten fleißig ihre Runden, Familien gönnten sich derweil ein Eis.

Auch viele Tagesausflügler machten sich auf den Weg. "Auf den Straßen herrschte teils starker Andrang", sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. "Doch Meldungen über außergewöhnliche Vorkommnisse wegen Ausflüglern liegen bislang nicht vor."

Wetter im Allgäu: Warm und sonnig am Sonntag, abends stürmisch in höheren Lagen

Das schöne Wetter soll auch am Sonntag mit Temperaturen um die 16 Grad anhalten. Für den Abend warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für höhere Lagen im Oberallgäu und im Ostallgäu allerdings vor Sturmböen. Die Böen der Stufen 2 von 4 könnten insbesonde über 1.500 Metern Höhe auftreten und vereinzelt zu herabfallenden Ästen oder anderen Gegenständen führen. Diese Warnung gilt aktuell von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag um 10 Uhr.

Mehr zum Wetter im Allgäu lesen Sie in unserem Wetter-Special mit Niederschlagsradar und Biowetter für die Region.

Während die Polizei im Allgäu einem möglichen Ausflügler-Ansturm auf die Berge am Wochenende noch gelassen entgegensieht, rüsten sich Beamte in anderen Ausflugsregionen in Deutschland. Im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern kontrollierte die Polizei am Samstag verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln. Dabei standen insbesondere tagestouristische Ausflüge im Fokus. So habe man im Ostseebad Boltenhagen einen "lebhaften Personenzulauf" verzeichnet, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Polizei: Kontrollen des Ausflugsverkehrs auch in anderen Bundesländern

Da auch viele Autos aus benachbarten Bundesländern registriert wurden, richtete die Polizei mehrere Kontrollstellen ein. Insgesamt seien 352 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 59 Ordnungswidrigkeiten geahndet worden. 28 Mal seien Fahrer zur Rückreise in ihre jeweiligen Bundesländer aufgefordert worden.

Die Polizei kündigte an, die Einhaltung der Corona-Regeln auch am Sonntag zu kontrollieren.