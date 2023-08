Geht das Kluftinger-Duo getrennte Wege? Michael Kobrs Solo-Krimi erscheint

Kluftinger-Co-Autor Michael Kobr wagt den Alleingang: Der Memminger hat einen Krimi geschrieben, der so gar nichts mehr mit dem Allgäuer Kommissar zu tun hat.

27.08.2023 | Stand: 04:19 Uhr

Gehen Volker Klüpfel und Michael Kobr, das erfolgreiche Kluftinger-Duo, künftig getrennte Wege? Diese Frage ist nicht so abwegig. Schließlich wird ab kommendem Mittwoch, 30. August 2023, ein Krimi in den Buchhandlungen ausliegen, auf dessen Cover allein der Name Michael Kobr steht. „Sonne über Gudhjem“ lautet der Titel dieses „Bornholm-Krimis“. Gehört die Autoren–Partnerschaft mit Volker Klüpfel also der Vergangenheit an?

