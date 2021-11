Das junge Unternehmen in Wildpoldsried im Oberallgäu expandiert kräftig. Jetzt entstand eine der größten Produktionsstätten für Stromspeicher in Europa.

03.11.2021 | Stand: 18:22 Uhr

Unscheinbar steht die Glasvitrine im Foyer der Sonnen GmbH. Doch der Inhalt zeigt, wie erfolgreich das junge Unternehmen ist. Denn in der Vitrine stehen Auszeichnungen – unter anderem der „Nachhaltigkeitspreis Design“ aus diesem Jahr oder der „Zayed-Future“-Preis von 2017. Letzterer war mit 1,5 Millionen Dollar dotiert. Das Geld floss ins weitere Wachstum der Firma – aktuell sichtbar an einem neuen Produktions- und Bürogebäude am Rand von Wildpoldsried (Oberallgäu) mit einer Grundfläche von rund 4000 Quadratmetern. Dort wird auch nach der Übernahme durch den ShellKonzern vor drei Jahren kräftig weiter Geld hinein gesteckt.