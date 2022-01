Diese Allgäuer Städte waren 2021 die sonnigsten in ganz Deutschland

Wo schien in Deutschland im Jahr 2021 am häufigsten die Sonne? Zwei Städte aus dem Allgäu belegen die ersten beiden Plätze.

03.01.2022 | Stand: 19:10 Uhr

Bundesweit am meisten Sonnenstunden hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) im vergangenen Jahr an der Messstation Leutkirch-Herlazhofen registriert. Dort schien die Sonne 2021 insgesamt 2045 Stunden lang. Ausgewertet hat der DWD für seine Jahresstatistik zum Wetter in Deutschland die Daten von 2000 Wetterstationen in ganz Deutschland. Nicht berücksichtigt wurden dabei Messstellen auf den Bergen.

Auf Platz zwei der sonnenscheinreichsten Orte in ganz Deutschland kam Kaufbeuren. Dort schien die Sonne in 2037 Stunden, was 16 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt liegt. Wie in den meisten Jahren wurde in Balderschwang im vergangenen Jahr der meiste Niederschlag bundesweit gemessen. Insgesamt fielen dort 2385 Liter pro Quadratmeter als Regen oder Schnee. Zum Vergleich: Im Unterallgäu fällt in etwa nur halb soviel Niederschlag in einem Jahr. (Lesen Sie auch: Skitouren im und ums Allgäu: Das sind risikoarme Touren für Einsteiger)

Raum Balderschwang wird als "Bayerisch-Sibirien bezeichnet

Der Raum Balderschwang/Grasgehren gilt auch deshalb als eines der schneereichsten Gebiete in ganz Deutschland und wird auch als „Bayerisch-Sibirien“ bezeichnet. Laut Statistik fallen jeden Winter im Durchschnitt etwa sieben Meter Neuschnee auf die Dächer des in 1044 Meter Höhe gelegenen Wintersportortes Balderschwang, der am Oberallgäuer Riedbergpass, unmittelbar an Grenze zu Vorarlberg liegt.

