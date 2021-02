Ungewöhnliche Geburt in Sonthofen: Baby Josefine hatte es offenbar eilig und kam bei einer Kontrolluntersuchung in einer Frauenarzt-Praxis auf die Welt.

21.01.2021 | Stand: 10:35 Uhr

Eigentlich sollte die kleine Josefine im Krankenhaus auf die Welt kommen. Genau wie ihre drei älteren Geschwister. Doch es kam anders als geplant. Denn das süße Baby konnte es offenbar kaum erwarten, so schnell wie möglich seine Familie kennenzulernen. Für alle Beteiligten völlig unerwartet kam es am vergangenen Freitag eine Woche vor dem Geburtstermin bei einer Kontrolluntersuchung in der MVZ-Frauenarztpraxis von Dr. Maike Schäfer in Sonthofen auf die Welt.