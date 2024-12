Gibt es heuer weiße Weihnachten im Allgäu? - Wetter-Experte macht Hoffnung

Gibt es 2024 weiße Weihnachten im Allgäu? Diese Frage dürfte derzeit eine der meistgestellten in der Region sein. Für viele Menschen gehören das Weihnachtsfest und dicke Schneeflocken mit eingeschneiten Christbäumen untrennbar zusammen. Doch in den vergangenen Jahren war das selten der Fall. Wie sieht es an Weihnachten 2024 aus? Ein Meteorologe wagt eine Prognose.

Hier gibt es alle Informationen zur Frage Weiße Weihnachten 2024 in Bayern und im Allgäu ja oder nein, Prognosen, Wetter-Trend und Chancen auf Schnee.

Wetter-Trend: Gibt es 2024 weiße Weihnachten im Allgäu und in Bayern?

Belastbare Prognosen, ob es in diesem Jahr weiße Weihnachten in Bayern gibt, bleiben bis kurz vor den Festtagen schwierig. Doch es gibt Modelle, anhand derer Wetterexperten versuchen, das Wetter auf mehrere Wochen im Voraus vorherzusagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellte solche Modelle kürzlich vor. Demnach stehen die Chancen auf eine weiße Weihnacht 2024 eher schlecht. Der Winter dürfte etwa 1 bis 2 Grad wärmer werden als ein Durchschnittswinter.

Doch Diplom-Meteorologe Joachim Schug sagt: „Vor dem Heiligabend könnte es Schnee bis in tiefe Lagen geben. Die Chancen für weiße Weihnachten stehen relativ gut.“ Der Allgäuer, der Jahrzehnte lang als Meteorologe arbeitete und nun im Ruhestand ist, kündigt bereits für Sonntag weiteren Schnee an. Allerdings vorerst nur in den höheren Lagen. Zu Beginn kommender Woche werde es wieder mild und das „berüchtigte Weihnachtstauwetter“ setze bereits ein.

Noch keine seriöse Vorhersage möglich auf weiße Weihnachten im Allgäu

Am vierten Adventswochenende werde es laut Schug jedoch wieder wechselhafter, mit kräftigem Westwind, Regen und womöglich auch Schnee - bis in die Allgäuer Täler.

Eine seriöse Vorhersage, ob es an Weihnachten 2024 schneit oder nicht, lässt sich jedoch bisher nicht treffen. Das ist erst kurz vor dem 24.12.24 möglich.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten 2024 im Allgäu?

Blickt man in die Vergangenheit, gab es in Bayern und auch im überwiegenden Teil des Allgäus selten wirklich weiße Weihnachten. In der Referenzperiode zwischen 1991 und 2020 lag im Allgäu laut DWD in 30 bis 60 Prozent der Fälle Schnee an den Feiertagen - je nach Höhen-Lage. Der DWD spricht übrigens erst von weißen Weihnachten, wenn an allen drei Tagen zwischen dem 24. und 26. Dezember eine Schneedecke von mindestens einem Zentimeter liegt.

Meteorologe Schug weiß: „In höheren Lagen gibt es trotz des Klimawandels immer weiße Weihnachten, auch im Ober- und Ostallgäu ist es oberhalb von 700 bis 800 Metern oftmals weiß.“ In Kempten war das zuletzt an Weihnachten 2010 der Fall, mit 16 Zentimeter Schnee am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages, erinnert sich Schug. „Unvorstellbar“ seien die Weihnachten 1986 oder 1981 gewesen - mit 31 und 45 Zentimetern Schnee in Kempten. In Balderschwang habe es am 25.12.1981 sogar schon einmal 2,12 Meter Schnee gegeben, berichtet der Wetter-Experte.

Ein Vergleich der Referenzperioden 1961 bis 1990 und 1991 bis 2020 zeigt laut DWD, dass die Chance auf weiße Weihnachten im Mittel von Deutschland um 13 Prozentpunkte und regional sogar um bis zu 44 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Wer sich erinnert, auch im vergangenen Jahr gab es im Allgäu keine weiße Weihnacht.

Was bedeutet das für weiße Weihnachten in Bayern?

Die Chancen auf weiße Weihnachten sind vor allem in Süddeutschland gesunken. Bis vor wenigen Jahrzehnten lag dort fast jedes zweite Jahr an Weihnachten Schnee. Doch das hat sich stark geändert. Der DWD hat beispielhaft für sieben Städte in Deutschland den Rückgang der Wahrscheinlichkeit weißer Weihnachten berechnet:

Berlin -10,0 Prozent

Hamburg -10,0

Leipzig -3,8

Köln -6,7

Frankfurt -11,8

München -19,

Freiburg -12,2.

Rein statistisch gebe es zum Beispiel in München also nur noch alle sieben Jahre weiße Weihnachten. Früher war die Stadt alle drei Jahre an Heiligabend schneebedeckt.