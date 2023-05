Was kostet der Spargel in diesem Jahr?

Die Spargelanbauerinnen und -anbauer hatten die Preise im Vorjahr erhöht. Jetzt ist die Spargelsaison 2023 in vollem Gange. Wie viel kostet ein Kilogramm jetzt?

03.05.2023 | Stand: 15:24 Uhr

"Spargel aus Peru für 2,99 Euro" - mit der Preisansage warb Aldi Süd im März diesen Jahres. Dass regionale Anbieterinnen und Anbieter bei dieser Preisgestaltung nicht mithalten können, versteht sich. Doch wie viel kostet der Spargel aus Deutschland in diesem Jahr? Wollen ausreichend Menschen bei der Ernte helfen? Und wie sah es eigentlich in den Vorjahren aus?

Was kostet der Spargel 2023 im Allgäu?

Claudio Gläßer von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) in Bonn sagt: "Wir haben in diesem Jahr weniger hohe Preise gesehen. Den Verbraucherpreis können wir direkt mit der Woche aus dem Vorjahr vergleichen. Deutscher Spargel kostet in der Kalenderwoche 17 in 2023 durchschnittlich 8,85 Euro. In 2022 war der Spargel mit 9,16 Euro in diesem Zeitraum leicht teurer." Die AMI berücksichtigt in ihren Beobachtungen auch die Preise für Spargel im Allgäu.

Dennoch weist Gläßer auf die gestiegenen Kosten hin, die auch die Spargel-Branche betreffen: "Die Lohnkosten sind gestiegen, ebenso wie die Produktionsmittel. Hier liegen die Preise sogar deutlich über denen des Vorjahres."

Verbraucherinnen und Verbraucher wollen in 2023 deutschen Spargel kaufen

Von einer guten Nachfrage spricht Gläßer für die bisherige Spargel-Saison 2023. Dass der Preis im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken ist, erklärt er mit vielen Aktionen, die der Lebensmittel-Einzelhandel fahren würde. Die Preise seien in solchen Aktionsräumen niedriger. Weil so viele Märkte Spargel zeitweise in den Mittelpunkt stellen würden, kauften die Kundinnen und Kunden automatisch mehr.

Im Direktverkauf, an den Verkaufsstellen auf Höfen oder an Spargelständen, würden Preissteigerungen nicht so schnell umgesetzt. Die Nachfrage sei zögerlich. Gläßer sagt: "Die Preissensibilität ist hier hoch, auch wegen der Inflation." Verkäuferinnen und Verkäufer möchten Verbraucherinnen und Verbraucher nicht durch höhere Preise abschrecken und würden die gestiegenen Kosten nicht ohne weiteres an die Kundschaft weitergeben.

Der Augsburger Landwirt Stephan Seibold hat seine Preise in 2023 erneut ein wenig erhöht. Seibold zufolge sei das nicht gravierend: Im Interview mit unserer Redakteurin gibt er an, dass ein Kilogramm Spargel bei ihm zwischen neun und 14 Euro kostet.

Wie viel Spargel wird in 2023 in Deutschland geerntet?

Die Nachfrage bestimme die Erntemenge, erklärt Gläßer vom AMI. Wenn, wie im letzten Jahr, die Käuferinnen und Käufer zurückhaltend seien, würden die Spargelbauer und -bäuerinnen weniger von dem Gemüse ernten lassen.

Die Besonderheit in diesem Jahr seien die zuletzt niedrigeren Temperaturen im März und April. Weil es zusätzlich wenige Sonnenstunden gegeben habe, werde die Spargelmenge vermutlich geringer ausfallen.

Wie hier, im Süden Bayerns, hat die Ernte des Edelgemüses begonnen. Die Prognose für die Erntemenge in 2023 liegt unter der des Vorjahres. Bild: Matthias Balk, dpa

Gute Situation bei der Erntehelfe für Spargel in 2023

Bei der Erntehelfe für den Spargel sei die Aufstellung in diesem Jahr insgesamt gut, resümiert Gläßer: "Aber es gibt Unterschiede, manche Anbauer sind gut aufgestellt und die Personalsituation ist im Rahmen. Bei anderen ist die Situation nicht so gut." Mit dem gestiegenen Mindestlohn zeige sich aber eine höhere Bereitschaft, als Erntehelfer oder -helferin in Deutschland Spargel zu stechen.

Das kostete der Spargel in 2022

2022 erhöhte zum Beispiel Familie Kügle den Preis für den Direktverkauf von ihrem Hof im oberbayerischen Froschham um 50 Cent pro Kilogramm. Für die Gastronomie setzte sie den Preis um einen Euro herauf. Das sei das erste Mal in 15 Jahren gewesen, sagt die Familie gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Der Preis lag bei zwölf Euro pro Kilo. Im Vorjahr zog die insgesamt verhaltene Nachfrage einen Preissturz und ein Umsatzminus nach sich.

Schwächere Nachfrage und gestiegene Preise in 2021

Die Nachfrage in 2021 war im Vergleich zu 2020 ein bisschen schwächer. Der Verbraucherpreis stieg um etwa sechs Prozent auf 8,78 Euro für ein Kilogramm Spargel. Die Erntemenge war im Vergleich zu 2020 wieder gesunken. Bei den Produzentinnen und Produzenten waren die gestiegenen Preise noch nicht angekommen. Der Preis in 2021 war stabil bis etwas besser als in 2020: Für den Verkauf ab Hof mussten Verbraucherinnen und Verbraucher zwischen 10,50 Euro und 12 Euro pro Kilo Spargel zahlen.

Alle Angaben vorbehaltlich Irrtümer und regionaler Abweichungen. Stand 3.Mai 2023

