Wann gibt es Spargel im Allgäu? Die ersten Betriebe in Bayern ernten schon

Erste Betriebe in Bayern beginnen mit der Spargel-Ernte. Wann eröffnen die ersten Stände im Allgäu? Und wann kommen die weißen Stangen in den Handel?

28.03.2023 | Stand: 14:20 Uhr

Im Süden Bayerns hat die Spargelernte begonnen. Während des warmen Wetters in der vergangenen Woche habe man mit dem Stechen begonnen, berichtet Spargelbauer Christian Schiebel aus Pörnbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm): "Wir sind schon voll am Werkeln." Am vergangenen Samstag habe er seinen Hofladen geöffnet.

Beim Spargelhof Lohner in Schwaben wartet man derzeit allerdings noch auf den richtigen Erntezeitpunkt. "Spätestens nach Ostern sollte es losgehen bei uns", sagt Peter Gutmann auf Anfrage. Lohner betreibt eine Vielzahl von Spargelständen im Allgäu und über die Region hinaus.

Wann gibt es Spargel im Allgäu? Erste Betriebe in Bayern ernten bereits

Doch auch wenn das Wetter derzeit noch zu kalt für den Spargel ist, zeigt sich Gutmann zuversichtlich: "Wir haben neue Planen für den Spargel und die Optik der Stände überarbeitet." Trotzdem machten sich die Kostensteigerungen in der Landwirtschaft auch bei dem schwäbischen Spargelproduzenten bemerkbar: Die Anbaufläche wurde heuer von 600 auf 260 Hektar reduziert.

Im selben Zug musste der Spargelhändler auch einige seiner Verkaufsstände schließen - darunter auch drei im Allgäu. " Ottobeuren, Kempten und Leutkirch fallen weg", sagt Gutmann. Trotzdem ist Lohner auch 2023 noch mit über zehn Ständen im Allgäu vertreten und weiterhin interessiert, in der Region vertreten zu sein. "Wir bleiben im Allgäu", versichert Gutmann gegenüber unserer Redaktion.

Kostensteigerungen: Spargel-Hof Lohner schließt 2023 drei Stände im Allgäu

Welche Standorte geschlossen wurden, hing laut Gutmann schlicht davon ab, wie viel Umsatz sie in den vergangenen Jahren gemacht haben. "Auch wenn Kempten eine tolle Stadt ist, wurde unser Stand dort leider nicht so gut angenommen."

Wann die Spargelernte bei Lohner nun tatsächlich startet, hänge vom Wetter ab: "Wir warten nur noch auf die Wärme", sagt Gutmann.

Im Einzelhandel wartet man unterdessen noch auf ein Signal vonseiten der Lieferanten. "

Lesen Sie auch: Im Allgäu gab es vergangenes Jahr Spargel im Überfluss

Auch Christian Schiebel in Pörnbach müsse wegen der niedrigen Temperaturen momentan die Spargelstangen noch mit Folie schützen: "Ganz ohne Folie geht es wahrscheinlich Ende April." Mit den Plastikfolien wird das beliebte Gewächs vor Kälte, Witterung und Unkraut geschützt, es wächst gleichmäßiger. So verschaffen sich die Spargelbauern Planungssicherheit.

Schutzplanen sind Pflicht: Für Großflächige Spargelernte ist es in Bayern noch zu kalt

Wenn zum Beispiel Graupelschauer komme, könne ohne Schutzfolie der Ertrag stark einbrechen, erklärt Christian Schiebel. Das werde vor allem dann zum Problem, wenn man Vorbestellungen nicht bedienen könne.

Pörnbach gehört zur Spargelregion Schrobenhausen. Das Gebiet liegt im Dreieck der Großstädte München, Augsburg und Ingolstadt und ist das größte zusammenhängende Spargelanbaugebiet Bayerns. Die sandigen Böden rund um die Kreisstadt Schrobenhausen im Westen Oberbayerns bieten beste Voraussetzungen für das beliebte Saisongemüse. Mehrere Betriebe aus der Region hätten in den vergangenen Tagen mit dem Spargelstechen begonnen, berichtete eine Sprecherin des Verbandes Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer.

In diesen Gebieten in Bayern wird Spargel angebaut

Weitere Spargelgebiete im Freistaat sind die Region Abensberg im niederbayerischen Landkreis Kelheim, das Knoblauchsland um Nürnberg, das Umland von Bamberg sowie das unterfränkische Maindreieck. Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik wird in Bayern auf einer Gesamtfläche von 3900 Hektar Spargel angebaut. Als übliche Ernteperiode gilt die Zeit von Anfang April bis um die Sommersonnenwende im Juni. (mit dpa)