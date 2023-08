Geknackter Bank-Tresor in Markt Rettenbach: Hier war keine typische Bande am Werk

Unbekannte Diebe haben den Tresor der Sparkasse Markt Rettenbach wohl mit einer Flex geöffnet. Das war jedoch nicht das einzige untypische Vorgehen der Bande.

Beim Raub in der Sparkassen-Filiale in Markt Rettenbach haben die Täter nicht – wie es sonst oft der Fall ist – mit Sprengstoff hantiert, sondern den Tresor vermutlich mit einer Flex gewaltsam geöffnet. Dies berichtet das Kemptener Polizeipräsidium nach dem Vorfall in der Bank-Zweigstelle, bei dem die Täter mehrere zehntausend Euro erbeutet haben.

Es gibt mehrere Hinweise, dass dieses Mal keine typische Bande eingebrochen ist

„Der Tresor wurde aufgebrochen, nicht aufgesprengt, wie es die typischen Banden normalerweise machen. Die jetzigen Täter haben Werkzeug verwendet“, sagt Polizeisprecherin Isabel Schreck und ergänzt: „Wir gehen davon aus, dass es Flexarbeiten waren.“

Die Einbrecher waren über das Dach in die Markt Rettenbacher Filiale gelangt. Und es gibt noch einen Unterschied zu anderen Bankeinbrüchen: Professionelle Banden wählen meist Standorte, die nahe einer Autobahn liegen. Doch die Markt Rettenbacher Filiale ist etwa zehn Kilometer von der nächsten Anschlussstelle entfernt.

Bargeld gibt es in der Sparkasse Markt Rettenbach vorübergehend nur am Automat

Die Zweigstelle der Sparkasse Schwaben-Bodensee mit Sitz in Memmingen war am Dienstag vorübergehend geschlossen. Nach dem regulären Schließtag am Mittwoch hat die Bank ab Donnerstag wieder wie gewohnt geöffnet. „Allerdings mit eingeschränktem Kassensystem“, sagt Andreas Radmüller, Pressesprecher der Sparkasse. Nun sei Bargeld vorübergehend lediglich am Automaten zu bekommen. Das beschädigte Dach wurde laut Radmüller bereits am Mittwoch repariert.

Die Memminger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08331/1000 zu melden.

