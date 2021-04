Die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim fusioniert mit der Kreissparkasse Augsburg. Kündigungen soll es nicht geben. Was heißt das für Kunden?

22.04.2021 | Stand: 21:10 Uhr

Sie soll „Sparkasse Schwaben-Bodensee“ heißen: Die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim fusioniert mit der Kreissparkasse Augsburg. Das gaben am Donnerstag die Verantwortlichen der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und der Kreissparkasse Augsburg auf einer Pressekonferenz in Mindelheim bekannt. Beide Institute planen die Fusion zum 1. Januar 2022. Damit entsteht gemessen an der Bilanzsumme von knapp neun Milliarden Euro die größte Sparkasse in Schwaben und die fünftgrößte in ganz Bayern.