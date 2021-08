Sparkasse Schwaben-Bodensee darf kommen - Regierung von Schwaben stimmt Fusion zu

Die Regierung von Schwaben genehmigt die Fusion der Kreissparkasse Augsburg mit der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim - trotz Widerstands.

05.08.2021 | Stand: 16:30 Uhr

Die Sparkasse Schwaben-Bodensee darf kommen: Die Regierung von Schwaben hat die erforderlichen Genehmigungen für die Fusion der Kreissparkasse Augsburg und der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim zur Sparkasse Schaben-Bodensee erteilt. Damit ist der Weg für die neue Großsparkasse "Schwaben-Bodensee" frei, die in Bayern unter die Top 5 aufrücken wird und deutschlandweit etwa auf Rang 20.

Die Argumente der Fusionsgegner konnten die Entscheidung nicht verhindern. Die Beschlüsse, die zum Zusammenschluss geführt haben, sind nach Einschätzung der Regierung sparkassen- und kommunalrechtlich ordnungsgemäß zustande gekommen. Die Regierung betont in diesem Zusammenhang, dass der Zusammenschluss von Sparkassen keinem Rechtfertigungszwang unterliegt, der inhaltlich zu prüfen wäre. Maßgeblich sei vielmehr ein dahingehender Gestaltungswille der beteiligten Sparkassen und ihrer Trägerzweckverbände.

Die Augsburger Sparkasse ist mit einer Bilanzsumme von knapp 7 Milliarden Euro laut Rangliste des Sparkassenverbands bislang Nummer 48 in Deutschland, Memmingen-Lindau-Mindelheim liegt mit fünf Milliarden auf Platz 77. Mit künftig an die 12 Milliarden überflügeln die Schwaben zwei fränkische Sparkassen - Mainfranken-Würzburg und Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach - und spielen künftig von der Größe her in einer Liga mit Nürnberg und der Münchner Kreissparkasse. Ende 2020 gab es noch 376 Sparkassen in Deutschland, nur 22 davon hatten Bilanzsummen in zweistelliger Milliardenhöhe.

Die Zahl der kommunalen Geldhäuser schrumpft seit Jahrzehnten, da es jedes Jahr Fusionen gibt, die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim ist ebenfalls das Ergebnis früherer Zusammenschlüsse. Getrieben ist das hauptsächlich durch Kostendruck, in den vergangenen Jahre verschärft durch die Nullzinspolitik der EZB, die die Gewinne der Sparkassen schrumpfen lässt.

