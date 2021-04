Jetzt offiziell: Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim fusioniert mit Augsburg

Die Geldinstitute schließen sich zusammen: Die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim fusioniert mit der Kreissparkasse Augsburg. Was das bedeutet.

22.04.2021 | Stand: 13:41 Uhr

Am Donnerstagmittag steht fest: Die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim fusioniert mit der Kreissparkasse Augsburg. Die neue gemeinsame Sparkasse soll "Sparkasse Schwaben-Bodensee" heißen.

"Nach intensiven und vertrauensvollen Gesprächen wurden ein möglicher Fusionsvertrag und der Beschlussvorschlag zum Zusammenschluss der beiden Institute in den gestrigen Sitzungen von Verwaltungsrat und Verbandsversammlung vorgestellt", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Fusion hatte sich am Mittwochnachmittag angedeutet - da hatten beide Geldinstitute kurzfristig zu einer Pressekonferenz am Donnerstag eingeladen.

Wie geht es jetzt für die beiden Sparkassen weiter? Der Zusammenschluss muss von den Sparkassen-Gremien bestätigt werden. Auch die zuständigen Kreistage und Stadträte müssen zustimmen. Darüber wird in den nächsten Wochen entschieden.

Sparkasse Schwaben-Bodensee: Fusion zum Jahreswechsel

Die beiden Geldinstitute sollen bis Jahresende zusammengeführt werden. "Das Datum der endgültigen Fusion würde dann der 1. Januar 2022 sein", heißt es.

Bei dem Zusammenschluss beider Häuser entsteht die größte Sparkasse in Bayerisch-Schwaben mit einer Bilanzsumme von etwa neun Milliarden Euro.

Lesen Sie auch

Fusioniert die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim mit der Kreissparkasse Augsburg? Sparkassen-Fusion

-- Weitere Informationen folgen. --