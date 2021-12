Spedition liefert Stäbchen und Röhrchen statt Möbel aus

Tausende Corona-Tests sind in Allgäuer Schulen und Kindergärten jede Woche nötig. Dachser & Kolb stößt bei diesem Auftrag auf ungewohnte Herausforderungen.

Corona-Tests sind im Laufe der Pandemie ein Teil des Alltags geworden. Egal ob vor dem Verwandtschaftsbesuch, in der Arbeit oder in der Schule: Die verschiedenen Stäbchen und Röhren sind nicht mehr wegzudenken. Woher die Tests zuhause oder am Arbeitsplatz kommen, ist meist klar – doch wie gelangen sie eigentlich zu den Schülerinnen, Schülern und Kindergartenkindern im Allgäu? Dahinter steckt eine ausgeklügelte Logistik.

So beliefert beispielsweise Dachser & Kolb 350 Einrichtungen in der Region, vornehmlich Schulen und Kindergärten, mit den nötigen Tests, aber auch mit Masken. Zusätzlich zu den sperrigen Waren, um die man sich sonst kümmert. „Wir sind eigentlich in der Möbellogistik tätig und darauf spezialisiert, sensible Ware über die letzte Meile zum Kunden zu bringen“, erläutert Geschäftsführer Johannes Neumann. Die Aufgabe sei bei den Tests am Ende die gleiche – „deshalb wurden wir gefragt, ob wir angesichts der großen Menge helfen können“.

Spedition liefert monatlich eine halbe Millionen Corona-Tests aus

Und die hat es in sich: Pro Monat liefert die Spedition in der Region bei etwa 800 Zustellungen eine halbe Million Tests aus, dazu kommen etwa 100.000 Masken. Die Aufgabe der Spedition beschränkt sich aber nicht nur aufs Ausliefern, sagt Dominik Hörburger, Teamleiter Kundenservice bei Dachser & Kolb. „Bei uns werden Antigen-Selbsttests, PCR-Probensets, Stäbchen und Masken in Großpackungen angeliefert.“ Die gehen aber nicht einfach so an die Empfänger. Stattdessen wird der Pandemie-Bedarf nach den Vorgaben der Schulen bedarfsgerecht umsortiert, neu verpackt und als Gesamtpaket geliefert. In der Regel, sagt Hörburger, „klappt das mit einem Tag Lieferzeit“. Die benötigten Waren können die Schulen in einem Onlineshop bestellen.

Für das achtköpfige Team war das Ausliefern der Tests durchaus Neuland. Denn außer dass beide sensible Waren sind, die am Zielort gebraucht werden, gebe es kaum Gemeinsamkeiten, sagt Hörburger. Gleichzeitig scheitert die Lieferung der Tests offenbar deutlich seltener als bei Sofas oder Tischen. Die Empfangsbereitschaft der Schulen sei perfekt, lobt Geschäftsführer Neumann. „Da ist von acht bis zwölf Uhr immer jemand da, das ist bei einer Möbellieferung nicht immer so.“ Ob die Freude beim Empfänger dagegen genauso groß sei wie bei einem neuen Sofa, könne er nicht sagen.

Boxen müssen fürs Labor pünktlich abgeholt werden

Hinzu kommt noch die unterschiedliche Größe – die sich auch auf die Fahrzeugwahl auswirkt. „Normalerweise liefern wir ganze Küchen oder Sofas mit dem Lkw, hier wäre ein Lastwagen aber wenig sinnvoll“, räumt Hörburger ein. Zugestellt werde per Transporter, abgeholt per Pkw. Letzteres ist laut Hörburger eine Herausforderung – allerdings nicht wegen des Abholens an sich, das sei Standard. Hier sei sie aber exakt terminiert. „9.15 Uhr heißt 9.15 Uhr, und dann muss die Box direkt ins Labor. Da muss man die Routen exakt planen.“ Hinzu kommen sehr genaue Vorschriften, was Hygiene und Verpackung angeht. „Die Tests müssen dreimal verpackt und in einer selbstverschließenden Box sein, damit wir sie entgegennehmen dürfen.“ Das sei für die Logistiker neu gewesen. „Aber die Schulen sind da derart routiniert, dass es nie Probleme gab“, sagt Hörburger.

In der Belegschaft freut man sich offenbar darüber, einen Teil der Logistik hinter der Pandemie-Bekämpfung abwickeln zu dürfen. Für die Mitarbeiter sei das eine schöne Aufgabe, sagt Hörburger. Man habe immer im Hinterkopf, dass man etwas gegen die Pandemie tue. „Etwas bewirken zu können, motiviert uns alle ungemein. Das ist eine kleine, feine Logistik, mit der wir dem Allgäu helfen können.“