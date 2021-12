Spektakulärer Einbruch: Mann rammt mit Radladler Frontscheibe von Juweliergeschäft ein

Bei einem spektakulären Einbruch in Friedrichshafen hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag für großen Schaden angerichtet.

16.12.2021 | Stand: 10:22 Uhr

Mit einem Radlader hat am frühen Donnerstagmorgen kurz vor 1.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter die Frontscheibe eines Juweliergeschäfts in der Wilhelmstraße in Friedrichshafen (Bodenseekreis) eingerammt. Der Tatverdächtige konnte von Zeugen dabei beobachtet werden, wie er anschließend diversen Schmuck aus der Auslage, überwiegend Ketten und Ringe, zusammenraffte und zu Fuß in Richtung Schanzstraße flüchtete. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Durch den Einbruch entstand an der Scheibe aus Sicherheitsglas ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Bei dem Diebesgut soll es sich vorwiegend um eher geringwertige Schmuck-Attrappen handeln. Bereits etwa 45 Minuten vor dem Einbruch war mutmaßlich derselbe Radlader in der Innenstadt aufgefallen, wie er die Wilhelmstraße aus Richtung Karlstraße befuhr und in die Eugen-Bolz-Straße abbog, möglicherweise als Vorbereitung auf die spätere Tat. Der Täter wird in beiden Fällen als etwa 25 bis 30 Jahre alt und schlank, mit dunklen kurzen Haaren und dunkel bekleidet beschrieben. Eventuell trug er eine graue Jacke mit einem Aufdruck auf der Vorderseite. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Täter den Radlader zuvor von einer Baustelle in der Paulinenstraße gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen.