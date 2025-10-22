Icon Menü
Allgäu Comets: Diese Football-Spielerin ist die neue Vorsitzende

American Football

Erste Frau: Neue Allgäu-Comets-Vorsitzende steht selbst auf dem Footballfeld

Pia Kaletsch will das Kemptener Team nach der schweren Zeit während der Pandemie finanziell breiter aufstellen. Welche sportlichen Ziele die 33-Jährige setzt.
Von Erik Perrey
    Pia Kaletsch in Aktion für die Allgäu Comets auf ihrer Position als Center.
    Pia Kaletsch in Aktion für die Allgäu Comets auf ihrer Position als Center. Foto: Paolo Acquadro

    Pia Kaletsch ist die neue Vorsitzende der Allgäu Comets. Die 33-Jährige will das Kemptener Footballteam mit 350 Mitgliedern finanziell breiter aufstellen und mit möglichst allen der sieben Mannschaften in der höchsten Klasse spielen. Kaletsch, die selbst für das Frauenteam der Kometen auf dem Feld steht, übernimmt das Amt von Johannes „Doc“ Huber, der auf der Jahresversammlung zu ihrem Stellvertreter gewählt wurde. Die neue Comets-Präsidentin spricht von einem „sanften Übergang“ bei einer geplanten Verjüngung des Vorstands.

