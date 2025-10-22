Erste Frau: Neue Allgäu-Comets-Vorsitzende steht selbst auf dem Footballfeld

Pia Kaletsch ist die neue Vorsitzende der Allgäu Comets. Die 33-Jährige will das Kemptener Footballteam mit 350 Mitgliedern finanziell breiter aufstellen und mit möglichst allen der sieben Mannschaften in der höchsten Klasse spielen. Kaletsch, die selbst für das Frauenteam der Kometen auf dem Feld steht, übernimmt das Amt von Johannes „Doc“ Huber, der auf der Jahresversammlung zu ihrem Stellvertreter gewählt wurde. Die neue Comets-Präsidentin spricht von einem „sanften Übergang“ bei einer geplanten Verjüngung des Vorstands.
American Football
