Für die Comets ist das Play-off-Rennen so gut wie beendet

Rein rechnerisch haben die Allgäu Comets noch Chancen auf die Play-offs in der German Football League (GFL), allerdings könnte sich selbst diese Resthoffnung nach dem kommenden Wochenende erledigt haben. Vor dem Auswärtsspiel beim Schlusslicht der GFL-Südstaffel, den Straubing Spiders (zwei Siege, sieben Niederlagen) stehen die Comets nur mit der etwas besseren Bilanz von zwei Siegen und sechs Niederlagen einen Platz vor Straubing auf Rang sechs.

Allgäu Comets treffen auf Schlusslicht Straubing Spiders

Davor liegen die Mannschaften der Saarland Hurricanes (3:6), Schwäbisch Hall Unicorns (4:5), Munich Cowboys, Ravensburg Razorbacks (5:4) und Überraschungs-Spitzenreiter und Aufsteiger Pforzheim Wilddogs (6:4). Ihren letzten Sieg fuhren die Comets Mitte Juni beim 16:3 gegen die Schwäbisch Hall Unicorns ein, seitdem gab es fünf Niederlagen am Stück.

Verletzungsmisere bei den Allgäu Comets spitzt sich zu

Bis auf das 38:54 gegen die Saarländer unterlagen die Comets aber immer knapp – und auch mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft. Beim 35:42 gegen Hildesheim am vergangenen Wochenende fiel Quarterback Conor Regan mit einer Fußverletzung aus, auch sein Ersatzmann Diego Hübner stand nicht zur Verfügung. Stattdessen schlüpfte Receiver Geoff Green in die Rolle des Spielmachers.

Dazu verletzten sich gegen Hildesheim Linebacker Nils Striebich, für den die Saison beendete ist, sowie Importspieler David King, der in der bisherigen Saison auch als Kicker eingesetzt wurde.