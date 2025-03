Dreimal Gold beim Überraschungs-Comeback: Johanna Holzmann gelingt herausragende WM

Dieses Comeback war erfolgreich: Johanna Holzmann vom Skiclub Oberstdorf hat bei der Telemark-Weltmeisterschaft im französischen Les Contamines-Montjoie drei Goldmedaillen gewonnen.

Nach ihrem Sieg im Sprint am vergangenen Donnerstag legte die Oberallgäuerin am Wochenende eindrucksvoll nach. Im Parallelsprint landete die 29-Jährige bei ihrem Leistungssport-Comeback am Samstag erneut auf Rang eins. Im Team-Sprint war sie am Freitag noch Vierte geworden. Zum WM-Abschluss stand am Sonntag das Classic an. Auch hier zeigte Holzmann ihre Klasse und holte sich ihr drittes Gold.

Johanna Holzmann: Im Telemark und Skicross erfolgreich

Bis 2021 sammelte die Oberstdorferin zahlreiche Weltcupsiege und WM-Medaillen im Telemark. Im Frühjahr 2021 wechselte Holzmann zur Disziplin Skicross, in der sie bei den Olympischen Winterspielen in Peking teilnahm und als absolute Newcomerin Rang 15 belegte. Im Frühjahr 2024 hatte Holzmann ihre Leistungssport-Karriere eigentlich beendet. Nun gab es ein kurzes, aber äußerst erfolgreiches Comeback.